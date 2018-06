Kameníky pozdraví T. G. Masaryk i kardinál

Hořice – Od sedmého do devátého června se v areálu Střední průmyslové školy kamenické a sochařské koná výstava Kámen Hořice, která navazuje na předchozí úspěšné ročníky. Kamenosochařství a kamenictví má v Hořicích dlouholetou tradici. V letošním roce je veletrh součástí oslav 100. výročí vzniku Československé republiky.

Výstava tento rok začíná druhou desítku své existence. Opět se uskuteční aukce školních výrobků, sochařské sympozium, výstavy prací zdejších žáků a pedagogů, soutěž o nejlepší exponát, nejlepší expozici výstavy a další doprovodný program včetně společenských akcí.



„Očekáváme čtyřiadvacet vystavovatelů, což je rekord. Jde o firmy, které zpracovávají kámen, ale mají i co do činění třeba s technologiemi. Budeme vystavovat i digitálně zpracovaný model Masarykovy věže samostatnosti, což je rarita,“ upozorňuje ředitel školy Josef Moravec. V sobotu pak do Hořic zavítá T. G. Masaryk. Bude se tak opakovat jeho návštěva z roku 1926, kdy v Hořicích položil základní kámen věže samostatnosti.



Odpoledne v 15 hodin kameníky pozdraví kardinál Dominik Duka a vysvětí zde sochy sv. Václava a sv. Anežky Přemyslovny, které žáci školy vytesali pro italská města Arco a Solbiate Olona.

Veletrh doprovází řada hudebních a tanečních vystoupení, součástí programu je i prohlídka školy.