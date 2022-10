Kameníci tesají poslední kámen o tvaru čepice pro sochu obřího trpaslíka u Hořic

Kameníci v lomu v Dubenci na Trutnovsku tesají poslední kámen pro dokončení sochy obřího pískovcového trpaslíka, který roste na návrší u Hořic na Jičínsku. Kámen ve tvaru čepice by mohl být na trpaslíka usazen do konce října. Slavnostní odhalení monumentu by se mělo odehrát na jaře příštího roku, protože ještě bude třeba upravit jeho okolí. ČTK to v úterý řekl iniciátor vzniku sochy František Kozel.

