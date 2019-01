Jičínsko - Na školách odstartovalo druhé pololetí, studenti z našeho regionu ovšem v lavicích dlouho nepobudou, od pondělí jim začínají jarní prázdniny.

Kam se vrhnout o jarních prázdninách? | Foto: Archiv

Některé rodiny míří s dětmi na hory, ne všichni rodiče si však mohou volno v práci dovolit. Copak připravují volnočasová zařízení?

Jičínský K-Klub nabídne dětem od 1. třídy ZŠ jednodenní výlety. Mohou si vybrat konkrétní nebo se přihlásit na celý týden. V pondělí se výletníci vypraví do Aquaparku v Jablonci nad Nisou. Pokud děti chtějí zažít zemětřesení nebo tanec blesků, neměly by si nechat ujít úterní výjezd do liberecké iQlandie. Ve středu si děti užijí pohyb na čerstvém vzduchu. Pěší výlet Hruboskalskem z Turnova přes Hlavatici bude zakončen bowlingem v Sedmihorkách. Nejdelší akce čeká zájemce ve čtvrtek, kdy mohou spolu s Káčkem navštívit Národní technické muzeum v Praze. V pátek se děti podívají do zákulisí jičínské loutkové scény Srdíčko a za pomoci výtvarnic si ověří svou rukodělnou šikovnost při výrobě masopustních masek. Přihlášky k jednotlivým výletům jsou v kanceláři K-klubu na Valdštejnově náměstí a na webových stránkách.

Program připravila i Knihovna Václava Čtvrtka. Po celý týden pořádá turnaje v maxi Člověče nezlob se a miniturnaje ve stolním tenise. Stačí zavítat do klubu pro mládež Free time.

O prázdninách si na své přijdou i sportovně založené děti, které si mohou zdarma vyzkoušet curling, a to v pondělí od 9 do 11 hodin na zimním stadionu v Jičíně. S sebou si nezapomeňte vzít čisté boty.

V Hořicích jsou na 7. února pro mládež a dospělé připraveny v Domě dětí a mládeže relaxační masáže a pro děti taneční seminář. Od pondělí do pátku se bude konat příměstský tábor. Zároveň budou k dispozici i některé kroužky.

V novopackém Domě dětí a mládeže přichystali pro děti na pondělí výtvarné dílničky a hraní s Álou, v úterý čeká na zájemce TONGO Hradec Králové. Středa je vyhrazena pro extrémní golf a discgolf. Ve čtvrtek se děti vypraví do přírody a opečou něco dobrého, na pátek třináctého se chystají výtvarné dílničky se Sváťou. Přihlášky a podrobné informace k jarním prázdninám obdržíte v DDM.

(mn, vyd)