/ANKETA/ Zatímco v některých jiných městech mohou lidé odevzdávat použité tuky či jedlé oleje pouze ve sběrných dvorech, tak Jičín jde jinou cestou. Zájemci o třídění mohou oleje vhazovat do určených nádob přímo v ulicích. Dosud bylo takových stanovišť v Jičíně sedm, nově jich je už 23.

Kontejnery na oleje. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Liba Mátlová

Do hnědých nádob je třeba vložit tuky a oleje v pevně uzavřených plastových nádobách, nejlépe tedy v uzavřených PET lahvích. "Tento druh odpadu spadá do třídění a je výraznou ekologickou zátěží, pokud je odkládán chybně do směsných nádob. Zdvořile prosíme občany, aby se olejových a tukových odpadů zbavovali správně," uvedlo město na svém webu.

Svoz tohoto odpadu bude i nadále zajišťovat společnost ECOSERVIS - komplexní nakládání s odpady.

Nádoby na tuky a oleje najdete na těchto stanovištích: Sběrný dvůr, Konecchlumského 981

Křižovatka Vrchlického, Kosmonautů

Prachovská 423, u COOP

Křižovatka Foersterova, Kukulova

Na Jihu 526, u kontejnerů na textil a elektro

Robousy – křižovatka u hospody

Popovice – za autobusovou zastávkou

Hubálov

Sedličky – u vlakové zastávky

Soudná – parkoviště u Vaposu

Křižovatka Šturmova, Hradecká

Jaselská

17. listopadu – u autobusového nádraží

Jarošovská, Bolzanova – kruhová křižovatka

Komenského náměstí

Tylova

Nábř. Irmy Geisslové

Lidické náměstí

Denisova

K. Vika – u COOP

Přátelství

U Trati

Sv. Čecha