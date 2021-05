Kadeřnictví, kosmetické salony i manikúra a pedikúra mohou podle rozvolňování vládních nařízení od pondělí 3. května otevřít. Zprovoznění ale limitují přísná hygienická nařízení a plné rezervační sešity.

Některá kadeřnictví otevírala v pondělí už krátce po šesté. Rozvrh mají skutečně plný a není se čemu divit. Vždyť se zákazníci mohli naposledy nechat ostříhat na konci prosince. Navíc vládní nařízení výrazně omezují kapacitu salonů. “Lidé se začali objednávat už před třemi týdny. Pokud zavoláte teď, přijde na vás řada nejdříve na konci května,” popisuje majitelka jičínského kadeřnictví Helena Džudžová. Všechna otevřená kadeřnictví jsou rezervována na týdny dopředu.

Kadeřnice Ivana Smutná z jičínského salonu Wella se po pěti měsících vrátila ke své práci. “Hrozně jsem se těšila, výpadek byl moc dlouhý. Doma jsem stříhala akorát členy rodiny,” usmívala se s nůžkami v ruce. Mezitím s kolegyněmi rozebírají, jak se v dlouhém období omezení provozu online vzdělávaly. Navštěvovaly internetové kurzy stříhání a především barvení vlasů.

Nejen kadeřnice, ale i zákazníci sami přiznávají, že se nemohli dočkat, až se jejich odrostlým vlasům bude věnovat profesionál. Paní Kyselová usedá do kadeřnického křesla a už se těší na to, že její bujné kadeře získají řád a také barvu. ”Vlasy nosím nakrátko a teď jsem nebyla od prosince na stříhání. S šedinami jsem se vyrovnala, ale ty přerostlé vlasy, to bylo zoufalství. Musely vypomoci pérka, sponky, čelenky,” posteskla si.

Nepřetržité zvonění telefonu

Další z kadeřnic přivítala jako prvního zákazníka muže, který od prosince nechal svou kštici volně růst. “Chci to hodně nakrátko. Neměl mě kdo ostříhat, čekal jsem, až otevře salon,” prohlásil.

Kadeřnice Martina Valášková přiznává, že jí už druhý týden nepřetržitě zvoní telefon a spousta zákaznic, zejména starších, neví, co si mají ke vstupu do kadeřnictví opatřit. “Všechno, co zákazníci potřebují, tedy prohlášení o negativních testech, je popsáno na našich facebookových stránkách a informace máme i na dveřích salonu,” vzkazuje. Opatření jsou přísná a některá kadeřnictví jdou ještě o krok dál. Co si musíte před svým termínem vyřídit se dozvíte v infoboxu nebo u své kadeřnice.

Helena Džudžová má ve svém malém salonu jednu zákaznici a nikoho dalšího dovnitř nepouští. “Nikdy nevíte, kdo by si mohl stěžovat. Je otevřeno první den, tak nechceme nic riskovat. Jsme rádi, že můžeme stříhat,” vysvětluje omluvně.

Vstup do salónů je vyhrazen pouze objednaným zákazníkům. Zbytek si musí zavolat a rezervovat si vlastní termín.



Prostor v kadeřnictvích je z nařízení vlády omezen. Na patnáct metrů čtverečních smí být pouze jeden zákazník plus jedna kadeřnice.



Všichni zúčastnění musí mít zakrytá ústa a nos a používat dezinfekci rukou.



Pro vstup do prostor kadeřnictví je nutné prokázat se negativním testem na covid-19 nebo potvrzení o ukončeném očkování před více než dvěma týdny nebo lékařské potvrzení o prodělání nemoci před méně jak devadesáti dny.