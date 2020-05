Martina Valášková, která v oboru pracuje od svých sedmnácti let, v rozhovoru popisuje, jaké změny čekají zákaznice i personál. „Díky shodě okolností jsme během uzavření provozovny zrušily pedikúru a rozšířily prostory kadeřnictví o jedno pracovní místo. Tím pádem se můžeme střídat ve dvou směnách,“ říká.

Co musíte všechno zajistit před pondělním otevřením?

Pro zákazníky jednorázové pláštěnky, ochranné límce na krk a papírové ubrousky k ochraně prádla. A dezinfekci na ruce. Pro kolegyně jsme objednaly ochranné štíty, roušky, rukavice. Jednorázové prádlo pro zákaznice budeme ihned likvidovat. Dále potřebujeme dezinfekci na veškeré prostory. Po každé zákaznici musíme otřít křeslo, stolek, umyvadlo, kliku u dveří, recepci. Zkrátka všechna kontaktní místa. Ale to se zvládne.

Všechno, co jste jmenovala, přinese větší provozní náklady. Budete zdražovat služby?

Náklady stoupají, ale zdražovat nebudeme. Nyní sháníme dodavatele. Ochranné štíty máme od českého výrobce, uvidíme, jak se s nimi bude pracovat. Na druhou stranu nás budou bránit před aerosolem a teplým fénem. Netuším ale, zda se nebudou mlžit. Trošku se bojím roušky, špatně se mně pod ní dýchá a nevím, zda nám nebude horko.

S jakým největším problémem se potýkáte?

Organizace práce. Vyřešit společně směny. Je nás pět a musíme se na křeslech vystřídat. Pracovat můžeme maximálně ve dvou, abychom dodržely odstup dvou metrů. Druhá směna ve třech. Navíc nastupujeme v pondělí a děti půjdou do školy až 25. května, takže i s tím musíme počítat a rozvrhnout. Budeme jeden den v práci a druhý den doma.

Odstup dvou metrů mezi zákaznicemi jste schopny uhlídat, ale jak budete mýt, barvit a stříhat vlasy ženám s uvázanou roušku?

Roušky nemohou mít logicky přes vlasy uvázané, musíme vše nějak uzpůsobit, zavázat v týle. Ideální budou roušky jen za uši, které při barvení asi zničíme, při mytí namočíme. Nevím, nikdy jsme to nezažily. Až si odbudeme první směnu s rouškou a pod štítem, tak uvidíme.

Jak na dvouměsíční nucenou pauzu reagovaly zákaznice? Jsou nedočkavé, roste tlak z jejich strany?

I když jsme informace o provozu pravidelně zveřejňovaly na Facebooku, někdy to bylo až třicet telefonátů denně, což bylo neúnosné. Nejhůř zapůsobila informace na internetu, že kadeřnice mají zamluvené termíny až do června. Potom to byla smršť. Přitom my jsme ještě nikoho neobjednávaly, začaly jsme zákaznice obvolávat ve středu. Přednost dáme zřejmě lidem, kteří docházejí do zaměstnání, rizikové seniory ještě trošku odsuneme.