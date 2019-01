Káčko připravuje Severské hry

Jičín - K-Klub se pustil do příprav zimních her, letos s mottem: Ať je bláto nebo sníh, pojedeme na saních. Sportovní klání dětí od 1. do 9. třídy se uskuteční 1. února.

Ilustrační foto | Foto: Miloš Šálek

Přihlášku můžete podat v kanceláři nebo na webu K-klubu do 30. ledna.

Autor: Veronika Peclinovská