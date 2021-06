Každý den se na zahradě domova pro seniory scházejí klienti denního stacionáře ke společným aktivitám jako jsou ruční práce nebo zpěv za doprovodu harmoniky. "Nabízíme služby lidem, kterým už jejich věk nebo zdravotní stav neumožňuje se o sebe postarat přes den, kdy jsou třeba jejich příbuzní v práci. Ráno je přivezeme a odpoledne je zase rozvážíme domů. Chystáme pro ně různé aktivizační a vzdělávací činnosti. Zároveň jim podle potřeby pomáháme i s hygienou, poskytujeme sociální poradenství a zajišťujeme podávání jídla a pití. Především jim ale dáváme možnost strávit čas v přátelském kolektivu," říká sociální pracovnice Markéta Eberlová. Služeb využívá celá řada důchodců, kteří by jinak trávili svůj den o samotě. Často dokonce na setkáních potkají své staré známé ze školy nebo ze zaměstnání.

Nově vymalovaná pergola znázorňuje rozkvetlou louku a hýří všemi barvami. "Moc se nám to líbí. Je to tu zase o trochu veselejší. Holkám se to moc povedlo, já bych takhle nevymalovala ani za milion let," říká jedna z klientek stacionáře.