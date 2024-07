V plném provozu jsou už také půjčovny jízdních kol ČD Bike. Jejich počet se rozšířil o několik míst a podstatně se navýšila nabídka elektrokol. Od konce června do přelomu srpna a září odjíždějí z Bohumína již tradičně přímé noční rychlíky Wydmi a Pirat provozované v kooperaci s PKP Intercity do baltských letovisek jako jsou Sopoty, Hel, Leba nebo Kolobrzeg. Novinkou je noční sezónní spojení Prahy a Berlína vlakem Berliner, který bude jezdit zhruba od poloviny června do poloviny září.

„Také na letošní letní sezónu jsme připravili sami nebo s našimi partnery řadu tradičních služeb a také některé novinky. Už tradičně lze podniknout letní výlety se síťovou Jízdenkou na léto, která platí 7 nebo 14 dní. Velmi výhodná je pro cesty mladých lidí do 26 let nebo pro seniory. Na 14 dní stojí jen 995 Kč a počet cest a ujetých kilometrů je neomezený,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.

S kolem po Česku i do Evropy, pro kolo do půjčovny ČD Bike

Tradiční je také nabídka řady speciálních cyklovlaků a turistických vlaků, jejichž provoz začíná na jaře a končí na podzim. Ty nabízejí zajímavé možnosti výletů také v létě a o prázdninách. „Turistické vlaky a cyklovlaky vypravujeme ve spolupráci s řadou krajů. V Jihomoravském kraji je to například Expres Pálava-Podyjí, v Karlovarském kraji vlak Cyklo Ohře mezi Chebem a Karlovými Vary a ve Středočeském kraji je to hned několik vlaků, např. Cyklohráček nebo spěšný vlak Český ráj z Prahy do Jičína a Turnova,“ vyjmenovává některé speciální výletní spoje Jiří Ješeta.

Pro cyklisty jsou připraveny i další služby. Prakticky všechny vlaky Českých drah umožňují přepravu jízdních kol. Dopravce nabízí také cestování s jízdním kolem ve většině dálkových a mezistátních expresech. Díky tomu lze podniknout cesty do mnoha zajímavých cyklistických oblastí nebo do různých míst na mnoha dálkových cyklostezkách. Pro ty, kdo s sebou kolo vozit nechtějí nabízejí České dráhy síť cyklistických půjčoven pod značkou ČD Bike (www.cd.cz/cdbike). Pro uživatele našich cyklistických půjčoven jsme letos připravili několik novinek. Po rekonstrukci jsme otevřeli půjčovny v Písku, Tachově, Světlé nad Sázavou a v Aši. Rozšířili jsme také počet míst s elektrokoly z loňských 23 na letošních 34 poboček a nabídli možnost rezervace jízdního kola přes e-shop a aplikaci Můj vlak. Půjčování kol na nádraží je oblíbené a loni ho využilo přes 7 000 zákazníků,“ upozorňuje Jiří Ješeta.

Sezónní vlaky k Baltskému moři a do Berlína, do Tater autovlakem

Mezi tradiční sezónní služby patří také noční vlaky Wydmi a Pirat, které jsou vypravovány z Bohumína ve spolupráci s PKP Intercity a vozí turisty do letovisek u Baltského moře. Cílové stanice jsou Hel, Leba a Kolobrzeg, ale zastavují také např. v Gdaňsku nebo v Sopotech. Vlaky odjíždí z Bohumína každý den od 21. června do 31. srpna. „Úplnou letošní novinkou je zavedení nočního páru vlaků Berliner, který umožňuje prodloužit si pobyt v Berlíně do pozdních večerních hodin. Z Berlína odjíždí až v 0:36 hod. a do Prahy přijíždí ráno

v 5:24 hod. V provozu bude každý den až do 15 září,“ představuje nové posilové spojení české a německé metropole Jiří Ješeta.

K cestám na prázdniny lze využít i další pravidelné spoje Českých drah, v případě mezistátních vlaků také provozovaných v kooperaci se zahraničními partnery. Rychlíky a spěšné vlaky jezdí například do oblasti Jeseníků, východních Krkonoš (Trutnov a Svoboda nad Úpou), do Beskyd (Vsetín, Valašské Meziříčí), na Šumavu (Špičák, Železná Ruda), do jižních Čech (vlaky Jižní expres, Vltava, Lužnice, Rožmberk) a do dalších turisty vyhledávaných oblastí.

Vlakem lze pohodlně cestovat také do řady rekreačních oblastí v zahraničí. „Nejrychlejší pozemní cestu z Čech do Vysokých i Nízkých Tater představuje SC Pendolino. Z Prahy je v Liptovském Mikuláši za 5 a tři čtvrtě hodiny a v Popradu za 6 a půl hodiny. Na východ Slovenska lze cestovat také nočním vlakem Slovakia a do Popradu a Košic jezdí autovlak. Cestující si tak může do vlaku vzít i vlastní automobil a v cíli cesty podnikat další výlety,“ říká Jiří Ješeta. Kvalitní a pohodlné spojení vlakem existuje např. do různých alpských oblastí především v Rakousku a ve Švýcarsku díky vlakům railjet a EuroCity např. z Prahy nebo z Ostravska. EC Sobieski pak nabízí přímé denní spojení do Gdaňska a Sopot a vlaky Metropolitan na jižní Slovensko a do Maďarska, do oblastí vyhlášených termálními koupališti.

Prázdninové nostalgické vlaky svezou výletníky na dřevěných lavicích

Široká je během prázdnin také nabídka nostalgických a zážitkových vlaků s motorovými vozy a parními lokomotivami. Prázdninovým cílem tak může být železniční muzeum v Lužné u Rakovníka, které má na řadu letních víkendů připravený také doprovodný program s jízdami nostalgických vlaků, nebo některý z oblíbených prázdninových nostalgických vlaků: historický motoráček Hurvínek jezdí z Břeclavi do Lednice, parní lokomotiva Všudybylka se zúčastní Šumavského léta s párou na Volarsku, parní jízdy o prázdninách jsou připraveny také ve Středočeském kraji. Na Bechyňce bude jezdit na vybraných pravidelných spojích za běžný tarif historická Bobinka. Zájemci o výlety naleznou aktuální nabídku nostalgických vlaků na www.cdnostalgie.cz.