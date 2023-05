Nabité startovní pole, kvalitní konkurence, živý přenos! Letošní 60. ročník 300 zatáček Gustava Havla slibuje skvělou podívanou. 235! To je konečný počet jezdců, kteří se ve dnech 20.-21. května postaví na start legendárního hořického okruhu. A co víc, letošní jubileum mimo jiné nabídne i jeden přelomový bod. Hořické závody budou totiž vysílány živě přes Youtube kanál AMK Hořice.

Zatáčky Gustava Havla | Foto: Deník/VLP Externista

REKORDNÍ ÚČAST

235! Ano, jde o rekordní počet přihlášených jezdců, kteří se letos postaví na start 60. ročníku 300 zatáček Gustava Havla. Ve startovní listině nechybí jak česká špička, tak kvalitní jezdci ze zahraniční, z čehož mají pochopitelně velkou radost i organizátoři z řad Automoto klubu v AČR Hořice.

„Diváci se mají opravdu na co těšit. Rád bych tímto všechny pozval do Hořic na 60. ročník 300 zatáček Gustava Havla, který se koná 20. - 21. května 2023. Věřím, že všichni společně oslavíme toto jubileum. Jen málo okruhů na světě se může pochlubit takto dlouhou tradicí,“ zdůraznil Tomáš Jenčovský, předseda AMK Hořice a zároveň ředitel hořických závodů. „Jsem přesvědčený, že 60. ročník posune naše závody zase o krok dopředu a hořické závody budou pokračovat ještě mnoho dalších let,“ dodal.

OHLASY JEZDCŮ

Do Hořic se o víkendu 20.-21. května 2023 opět sjede kvalitní konkurence jezdců, kteří navíc už se zdejší tratí mají zkušenosti. Některým z nich jsme položili dvě totožné otázky:

1. Jaká máte očekávání od jubilejního ročníku 300 zatáček Gustava Havla?

2. S jakým cílem do Hořic přijedete a v jaké kubatuře odstartujete?

Marek Zima:

1. Chci se hlavně domácího závodu zúčastnit a zajet co nejlepší výsledek.

2. Budu opět startovat v kubatuře SP 125, a jak jsem řekl, chci podat co nejlepší výkon, abych udělal radost sobě, týmu a sponzorům.

Ilja Caljouw:

1. Očekávám velmi silné startovní pole jezdců a doufám, že vyjde dobré počasí.

2. Budu startovat ve třídě Supersport. Doufám, že budu mít na to bojovat o stupně vítězů. Rád bych se vrátil do tempa, které jsme měli v roce 2021.

David Datzer:

1. Nemám od sebe žádná očekávání… Čeká mě závod North West 200, po němž hned poletím domů a jedu rovnou do Hořic. Nechtěl jsem si však nechat ujít jubilejní ročník 300 zatáček Gustava Havla jako jezdec s aktuálně nejrychlejším časem na této trati! Hořice miluji! Jsou pro mě „rodina“ a skvělá akce. Debutoval jsem tu v roce 2015 a každý rok rád přijedu, abych potěšil přátele a fanoušky.

2. Jak jsem řekl, mým cílem je hlavně být u toho. Nemám v hlavě žádné výsledky, jen si chci užít víkend v Hořicích. Uvidíme, jak si to všechno sedne a jaké budou výsledky. Startovat budu ve třídě Superbike se svým MTP Racing Teamem. A debutovat budu v kategorii Supermono na Kramer HKR Evo2R v týmu Kramer/Motolix Racing.

Kamil Holán:

1. Na 60. ročník se moc těším. Jsem strašně rád, že jsem mohl být spoustu let součástí tohoto krásného závodu. Těším se moc na setkání s pořadateli a hlavně diváky. A taky doufám, že vyjde počasí.

2. Do Hořic jedu vždy s přáním dostat se aspoň na bednu. Pódiových umístění už mám odsud hodně, ale tenhle krásný pocit se nikdy neomrzí. Důležité hlavně je, aby se nikomu nic nestalo a všichni se po závodech vrátili ve zdraví domů.

Petr Najman:

1. Očekávání letos žádná nemám. Nechci si na sebe vytvářet nějaký tlak, jsem hlavně rád, že znovu, i přes velké zranění, mohu závodit a chci si užít s týmem skvělé závody.

2. Do Hořic přijedu s motorkami do kategorie Supersport a Supermono (Yamaha/Honda) a cíl je užít si závod a zajet co nejlepší výsledek. Ale v klidu!

Marek Červený:

1. Letos bude závody povýšené tím jubileem. Myslím, že jak pro návštěvníky, tak pro sponzory určitě svátek. A my jako jezdci k tomu budeme chtít přispět, aby se to všechno povedlo.

2. Já to mám nastavené pořád stejně. Samozřejmě Hořice jsou domácí závod a chci udělat spoustu věcí pro to, aby to lidi bavilo. A to třeba jak doprovodný program, tak samotné závody na trati.