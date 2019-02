Nová Paka – Starosta Josef Cogan se po čtyřech letech vrátil na novopackou radnici a ihned naskočil do rozjetého vlaku. Rozhodně tu není nováčkem, poprvé byl zvolen starostou v roce 2002, podruhé v roce 2006. Poté vyměnil křeslo v Nové Pace za místo v Poslanecké sněmovně.

Josef Cogan. | Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Stále ale aktivně působil jako člen zastupitelstva města. Nová Paka už má připravený rozpočet na příští rok, který má být schválen na prosincové veřejné schůzi. Na základě programového prohlášení koalice (Sportovci pro Novou Paku, Volba pro město a ODS) dojde k jeho úpravám. I o tom jsme diskutovali s novým starostou města.

Takže, co význačného čeká packé občany v příštím roce a s jakými změnami jste v rámci koaliční smlouvy přišli?

V základních položkách rozpočtu je určitá kontinuita, hlavní akcí je bazén, na chodníky a silnice je připraveno přes 10 milionů, z vedlejších pak přibyly rekonstrukce a opravy domu s pečovatelskou službou, rozšíření běžecké trasy, významně byly posíleny peníze na projekty. Vznikla i samostatná položka na aktualizaci projektové dokumentace MKS.



Stavba bazénu by se měla v příštím roce dokončit?

Ano, určitě bude hotová krytá část. Dokončení akce proběhne v následném roce, kdy chceme dořešit stavbu venkovního dětského brouzdaliště a nástavbu nad šatnami. Celkový výdaj z vlastních zdrojů má dosáhnout asi 75 milionů.



Jaké budou roční provozní náklady nového komplexu?

U kryté části tak 2,5 až 3 milionu korun, u venkovní počítáme s tím, že na léto posílíme provoz, a tím se náklady navýší o půl milionu korun. Takže celkovou částku odhadujeme na tři až tři a půl milionu korun. O provozní ztrátě i výši investice krytého bazénu jsme občany informovali už při anketě přímo na druhé straně anketního lísku. Cena bazénu je tedy proti předpokladům o 15 milionu nižší.



Milion korun je určen na rozšíření běžeckých tras?

Řídíme se programovým prohlášením, kde je dáno, že by stávající trasy měly být rozšířeny zhruba o jeden kilometr. Nyní jsou asi 400 metrů a cílem je jejich prodloužení na jeden kilometr. Ukázalo se, že trasy jsou oblíbené, kapacitní problém je v malém okruhu. Lyžaři tu jezdili i v noci a svítili si čelovkami. Obecně si myslíme, že je to zajímavé rozšíření sportovní nabídky pro veřejnost. Je třeba si uvědomit, že tradice běžeckého lyžování na Novopacku je silná, avšak klimatické podmínky nejsou v posledních letech příznivé. Lyžařskou trasu bude možné kompletně zasněžovat i v období, kdy nebude přírodní sníh.



V rozpočtu počítáte i s vybudováním chodníku u marketu Lidl. Tady vznikne klasický přechod?

U Lidlu má vzniknout klasický přechod s ostrůvkem. To chceme vyřešit co nejdříve, nyní všechno brzdí vyjednávání o tom, jaký vybudovat obrubník kolem ostrůvku. Spor je mezi policií a krajskou správou silnic. Policie v Jičíně si za každou cenu stojí za požadavkem zabudovat ostrý obrubník. My jednoznačně podporujeme instalaci šikmého obrubníku, který umožňuje v podhorských oblastech snadnější manipulaci při vyhrnování sněhu a je proto standardně na mnoha místech silnic i prvních tříd. Zde se přitom jedná o toliko silnici třetí třídy. Jakmile vyřešíme správní problém, může být akce v příštím roce realizována, stejně jako nově zařazený chodník v Heřmanické ulici. Jde o chodník od základní školy směrem ke sportovišti.



V plánu je i rekonstrukce kapličky?

Tady chceme nechat zpracovat za 350 tisíc korun projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci. Práce budou probíhat po etapách. Kaplička je specifická stavba a my bychom ji při zachování stávajícího využití rádi vrátili co nejvíce do původní podoby, ale zároveň zde chceme vybudovat i bezbariérový přístup. Na akci se pokusíme získat dotaci.



Dlouho očekávaná stavba psího útulku, kdy bude realizována?

Máme připraven projekt, v zimě vysoutěžíme dodavatele a v příštím roce akci zrealizujeme.



Z menších investičních akcí je v plánu hřiště u ZŠ Husitská i vodovod Radkyně.

Máme vůči škole na sídlišti závazek, slíbili jsme tu vybudovat chybějící doskočiště do dálky, které v minulosti muselo ustoupit vsakovacímu objektu pro dešťové vody.V Radkyni je s vodou problém, mají tu vlastní zdroj, ale vodojem je ve špatném stavu. Nyní řešíme, zda nebude výhodnější napojit obec na centrální vodovod z Nové Paky. Další verzí je investice do vodojemu s tím, že si osada založí vlastní vodovodní družstvo, které bude provozovat vodovodní řad a zajistí opravu stávající sítě.



Městské kulturní středisko, tady počítáte s avizovanou úpravou projektu?

Ano, v příštím roce bychom chtěli nechat upravit projekt. Počítáme s částkou 300 tisíc korun.

Nově je v plánu akcí zařazena i oprava domu s pečovatelskou službou, kde jsou závady už delší dobu.

Rádi bychom provedli relativně nezbytné opravy, vybudovali nové schodiště. Každý rok bychom chtěli do DPS investovat jeden milion a zpracovat nový návrh na renovaci zařízení.





V čem se ještě liší nový návrh rozpočtu od původního?

Výrazně narostly částky na ostatní projekty, a to o jeden a půl milionu korun. Jednak chceme rozběhnout architektonickou soutěž na náměstí, navíc chceme pomoci i neziskovým organizacím v souvislosti s novým rozpočtovým obdobím Evropské unie. Počítáme i s vybudováním nízkoprahového zařízení pro mládež, kde máme alokovánu částku 450 tisíc korun. Zázemí bude mít v bývalé integrované škole na náměstí. Zařízení je sice kraje, ale chtěli bychom požádat o jeho bezúplatný převod na město, které objekt původně i vystavělo. Mohl by zde vzniknout využitelný prostor pro děti a mládež, kde by působila i pobočka domu dětí a mládeže.



Dlouhodobě se připravuje i chodník podél silnice na Štikov. Jsou dány už nějaké termíny?

Nyní chceme vyprojektovat chodník v úseku od pivovaru po pneuservis. Druhá část je přímo po osadě, a to od hřiště až za požární nádrž. Následně požádáme o dotaci.



Jaké jsou v současné době závazky města?

Město má úvěr na nákup pozemků v oblasti Slovany Západ a průmyslové zóně ve výši 17,4 milionů. Rada města nyní do rozpočtu navrhuje, aby na jeho úhradu šlo v příštím roce nejen řádných 2,5 milionu, ale jako mimořádná splátka i dalších jedenáct milionů. Tím by dluh dosáhl v roce 2016 pouze čtyř milionů. Je i možné, že zbytek dluhu zcela umoříme již v příštím roce. Druhý dluh se účelově týká rekonstrukce ČOV Stará Paka. Jde sice právně o závazek města, ale ve skutečnosti je refinancován VOS Jičín, takže město nijak finančně nezatěžuje. Reálná dluhová služba města tak od roku 2016 bude opravdu minimální.



V současné době znovu ožívá hotel Centrál. Bude se tu město nějak angažovat, podpoří jeho zprovoznění?

Očekáváme, až nás provozovatelé seznámí se svými záměry. Po dlouhé době je to věrohodný partner, který má naši důvěru. V případě možností chceme pomoci.



Působil jste v Poslanecké sněmovně, jaký byl pro vás návrat zpět na pozici starosty?

Rychlý, nebyl to návrat do neznámého prostředí. Jako zastupitel jsem vykonával funkci předsedy pro rozvoj. Takže jsem byl stále v kontaktu, pracoval jsem i ve finančním výboru, který zasedal v kanceláři starosty. Jsem také rád, že tým lidí na radnici se výrazně nezměnil. Nevrací se mi špatně, navazuji na určitou kontinuitu, je důležité, že základní princip města, kvalitní hospodaření, stojí na pevných základech. To nezávisle dokazuje i první místo v krajské soutěži Města pro byznys nebo udělení ekonomického Ratingu A, který má Nová Paka jako jediné město v kraji s počtem obyvatel nad 5 tisíc. Město je z tohoto pohledu stabilizované a jsme schopni na investice uvolnit solidní částky. Bazén je plně kryt z rozpočtu města a máme i dalších třicet milionů na investice. Znamená to, že město je ekonomicky velmi stabilní a připravené na budoucnost. Samozřejmě, svůj vliv mělo nové rozpočtové určení daní, to byl i mezník, že jsme schopni jít do bazénu s čistým svědomím. Myslím si, že změna mi prospěla, člověk vidí spoustu věcí z jiného pohledu, pronikl do systému o patro výš, získal zkušenosti a kontakty, které jsou nyní pro moji práci výhodou.



Už na ustavujícím zastupitelstvu byl citelná antipatie mezi koalicí a opozicí. Neprošel ani návrh na rozšíření členů rady. Bylo to pro vás opravdu neschůdné?

Sportovci pro Novou Paku s tím problémy neměli, ale jeden z našich koaličních partnerů s tím nesouhlasil. Na druhou stranu po jejich lživé kampani se ani nemohou divit. Přesto pro nás byla v jednu chvíli přijatelná i velká koalice i se sociální demokracií, která ji však odmítla. My jsme patrioti města a chceme dělat všechno proto, aby se v něm dobře žilo. Jako koalice se však samozřejmě musíme snažit naplnit programové prohlášení.

Při první veřejné schůzi došlo k malému pochybení, kdy zastupitelé složili slib, ale zapomněli na podpis. Je už formálně vše v pořádku?

Ano, zastupitelé následně svůj slib stvrdili podpisem.



Vadí vám, že Novou Paku mnozí nazývají Coganovem?

Domnívám se, že je to výplod jen některých občanů s malou fantazií. Já žiji v Nové Pace od svého narození a doufám, že s ní budu spojen až do smrti. Jsem na své město hrdý a vždy se k němu budu hlásit. Když někoho cizího zaujme slovo Paka, tak říkám, že jsem pako z Paky, a to bere vítr z plachty všem. Zároveň se to ale výborně pamatuje. Paka je prostě navždy v našich srdcích.



Poslední otázka. Bývalý starosta a váš bratr Rudolf avizoval, že na mnoho věcí máte odlišné názory. Dochází mezi vámi ke střetům?

Brácha je vytrvalec, sportovec, který vždy sportoval individuálně, to se odráží i v jeho práci. Já se spíš klonil ke kolektivním sportům a byl jsem vychován v komunitním prostředí. To se asi projevuje i v našem charakterovém přístupu, on je víc pragmatický, já řeším věci víc do detailu. Často jsme byli při rozhodování i na opačných pólech, ale nevnímali jsme to osobně. Různé náhledy na věc jsou mezi námi standardní, uplatňujeme svoje názory stejně jako ostatní kolegové. Většina pak rozhodne.