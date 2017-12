Jívínský Štefan za kulturní počin roku. Už jste podali nominaci?

Jičín - Již po dvaadvacáté budou předána ocenění Jívínský Štefan za pozoruhodný kulturní počin roku a dlouholetou kulturní činnost.

Z vyhlašování cen Jivínského Štefana.Foto: Bohumír Procházka

Návrh na udělení Štefana může podat každý. Stačí uvést jméno a adresu nominovaného jednotlivce nebo skupiny. Připojte stručné zdůvodnění a připište, zda se jedná o počin roku (I. kategorie),nebo o dlouhodobou činnost trvající nejméně pět let (II. kategorie). Uveďte také jméno a adresu navrhovatele. Nominace zasílejte do 31. prosince na e-mailovou adresu: jivinskystefan@seznam.cz. Osobně či poštou je můžete doručit do Knihovny Václava Čtvrtka.