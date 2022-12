Návrh může poslat každý, a to buď na mail jivinskystefan@seznam.cz nebo poštou na adresu Knihovna Václava Čtvrtka, Denisova 400, 506 01 Jičín. Do knihovny je možné návrh donést také osobně na pult dospělého oddělení nebo do schránky knihovny v označené obálce. Důležité je uvést jméno navrhované/ho jedince či skupiny, jeho známou adresu, stručné zdůvodnění nominace a připsat, jestli se jedná o počin v letech 2020-2022 (I. kategorie), nebo o dlouhodobou činnost trvající alespoň pět let (II. kategorie). Je třeba také připsat základní údaje o navrhovateli.