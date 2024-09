CO SE DÁLE V ROZHOVORU DOČTETE?

Jak se to odrazilo na celkových výsledcích?

Očekával jsem účast minimálně jako v minulosti. Osobně jsem tipoval, že by mohla být okolo 42 až 45 procent i vzhledem k tomu, že v evropských volbách byla účast vyšší než v minulosti.

Co je pro vás největším překvapením voleb?

„Myslím si, že jako zastupitelé za Hlas samospráv máme zkušenosti s komunální sférou i vedením kraje a máme tak radě kraje co nabídnout. To může být důležitý moment pro další partnery, kteří budou v koalici,“ říká v rozhovoru pro Deník exhejtman Jiří Štěpán, který bude za několik týdnů možná čelit další velké výzvě. Předseda SOCDEM Michal Šmarda totiž krátce po volbách prohlásil, že na post šéfa strany již kandidovat nebude a jako možného nástupce jmenoval i jeho.

Jak tedy hodnotíte výsledek Hlasu samospráv?

Je pěkný. V rámci našeho uskupení, které vzniklo před poměrně krátkou dobou, je zisk sedmi procent a tří mandátů velmi dobrý.

Povolební vyjednávání podle všeho nějakou dobu potrvá. Jak podle vás dopadne?

Myslím si, že je to velmi otevřené. Hnutí ANO jako vítěz zve na jednání ostatní subjekty a je těžko předvídatelné, jaký může být finální formát.

Jednou ze skloňovaných možností je koalice hnutí ANO, Hlasu samospráv, SPD spolu s Trikolórou, PRO a Svobodnnými a Stačilo. Co vy na to?

Teoreticky to na počty vycházet může, ale k žádným jednáním jsme nebyli vyzváni. Těžko se k tomu vyjadřovat, nicméně to považuji za málo pravděpodobnou variantu.

Další možností jsou Silní lídři, hnutí ANO a Hlas samospráv, přičemž první dva by měli pohodlnou většinu. Proč by vaše uskupení mělo patřit do této koalice?

Je pravda, že to ve sdělovacích prostředcích zaznělo. Myslím si, že jako zastupitelé za Hlas samospráv máme zkušenosti s komunální sférou i vedením kraje a máme tak radě kraje co nabídnout. To může být důležitý moment pro další partnery, kteří budou v koalici.

Tento formát si tedy dokážete představit?

Ano.

Co se týká Silných lídrů, Čtyřkoalice a Hlasu samospráv, na mandáty to nevychází. Přesto se o tom hovoří.

Tato otázka není úplně na mě. My jsme uspěli, ale počet mandátů máme nižší. Hodně by záleželo na potenciálních partnerech, tedy Čtyřkoalici a Silných lídrech, jakým způsobem by dále vedli jednání.

V sobotu jste jako druzí po Silných lídrech navštívili štáb hnutí ANO. Co toto setkání přineslo a s kým dalším jste se již stačili potkat?

Piráti se do zastupitelstva nedostali a Čtyřkoalice se vůči ANO vymezila poměrně zřetelně, takže bylo patrné, že jsme po Silných lídrech následovali my. Popsali jsme si obecně situaci, ale k žádným konkrétním výstupům nedošlo. Všechno je v tuto chvíli otevřené. Potkali jsme se se Silnými lídry a se Čtyřkoalicí.

Kdy budete znovu jednat s hnutím ANO?

Bude to v úterý večer.

V zastupitelstvu usednete spolu se starostou Náchoda Janem Birkem a jeho náměstkem na radnici Janem Čtvrtečkou. Všichni tři jste zástupci SOCDEM. Jak tento fakt hodnotíte?

Naši trojici určili voliči svými preferenčními hlasy a myslím si, že nerozhodovali podle stranické příslušnosti. Na kandidátce však byly i další osobnosti, které rovněž získaly velmi dobré počty preferenčních hlasů.

Každopádně jste z celostátního hlediska uspěli. SOCDEM získala v celé zemi třináct krajských zastupitelů.

Z tohoto pohledu je to dobrá zpráva, ale vrátím se k předchozí odpovědi. Nemyslím si, že je to o stranické příslušnosti, ale o práci a vnímání voličů. Nebylo by fér říkat, že ostatní kandidáti v našem uskupení byli horší.

Předseda SOCDEM Michal Šmarda po volbách prohlásil, že již nebude na šéfa strany kandidovat a jako možného nástupce jmenoval i vás. Začátkem října se bude v Hradci Králové konat stranický sjezd. Budete kandidovat?

To teď skutečně neřeším. Před námi je jednání o koalici a řešení krajských voleb. Nyní se soustředíme na jednání, které nás čekají.

Kandidaturu tedy nevylučujete?

Tím se opravdu nezabývám, není to na pořadu dne.