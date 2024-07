Ze zjištění výzkumné agentury vyplývá, že o způsobu stravování rozhodují především okolnosti. Lidé, kteří zvažují dovážku, ve většině případů o návštěvě restaurace ani neuvažují – v průzkumu to uvedlo 60 % dotázaných. Totéž pak platí i v případě návštěvníků restaurací, kde to uvedla více než polovina respondentů (54 %).

“Zjištění Kantaru jsou ve shodě i s našimi interními daty. Ze zkušenosti víme, že na sobě s restauracemi vzájemně neparazitujeme, naopak, často si přinášíme nový byznys,” vysvětluje Adam Kolesa, CEO největší české rozvozové platformy foodora. “Často se stává, že na naší platformě zákazník objeví restauraci, do které pak i fyzicky vyrazí. A funguje to i naopak,” dodává. To potvrdil i průzkum, podle kterého zhruba 20 % populace objevuje skrze platformy nové podniky, které by jinak nenavštívili.

“Rozvoz jídla nabízí restauratérům další prodejní kanál, skrze který mohou oslovit i ty zákazníky, kteří po těžkém dni nechtějí vyrážet ven, ale přesto by si rádi vychutnali jejich oblíbenou kuchyni, a překvapivě zejména českou kuchyni,” uznává Luboš Kastner z Food'n Beverage Foundation. “Vlastní rozvoz ale může znamenat další administrativu. I proto některé restaurace volí spolupráci s platformamy, které za ně vše zajistí. Zejména malé podniky ale musí uvažovat nad tím, zda jsou na další prodejní kanál připraveny,” dodává.

Zákazníci více utrácejí v restauracích

Průzkum také ukázal, že po dovážce jídla častěji sáhne jednotlivec, zatímco možnost zajít do restaurace je spíše vnímána jako společenská příležitost. Přímo ze svého oblíbeného podniku si pak rádo objedná na 80 % lidí.

“Ukázalo se, že při návštěvě restaurace mají zákazníci tendenci utrácet vyšší částky. Rozvoz i tzv. dine-in využívají srovnatelně často, rozdíl je především v příležitostech. Pomyslná bitva se tak neodehrává mezi platformou a restaurací, ale odděleně mezi restauracemi a mezi platformami,” vysvětluje Lenka Kondorová z výzkumné agentury Kantar.

Z průzkumu dále vyplývá, že většina respondentů (72 %) je spokojena s nabídkou donáškových služeb, zatímco čtvrtina z nich vyjádřila nespokojenost. Oblasti, ve kterých je, dle respondentů, prostor pro zlepšení, jsou odměny za věrnost, ceny jídel a nabídka speciálních akcí.