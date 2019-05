Jičínu pomohla Unie 320 miliony

Jičínská radnice rekapitulovala 15 let od vstupu republiky do Evropské unie. Do Jičína za toto období doputovalo 320 dotačních milionů, díky kterým se vybudovalo koupaliště, přestavěla hvězdárna nebo se postupně opravuje Lodžie.

„Největším projektem podpořeným z evropských dotací byla výstavba Koupaliště Kníže, na kterou Jičín získal téměř 80 milionů Kč. Přibližně 120 milionů šlo z rozpočtu města. Dalších přibližně 43 milionů Kč získal Jičín z Norských fondů na obnovu městské památkové rezervace. Peníze šly hlavně do rekonstrukce Valdštejnova náměstí, zámecké zahrady a hradebních zdí," doplnil mluvčí města Jan Jireš. Z akcí realizovaných v současné době má podporu z Bruselu přislíbenou projekt rekonstrukce budovy bývalé VZP na autobusovém nádraží a již téměř dokončená stanice Sboru dobrovolných hasičů. Jičínští záchranáři mají novou sanitku

Autor: Radka Tobolková