Jičín - Jičínští školáci se učí podnikat, penězi si chtějí vydělat na školní výlet.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Od začátku školního roku se dvě třídy čtvrťáků z jičínské ZŠ Husova seznamovaly v rámci projektu Abeceda peněz se světem byznysu. Své znalosti průběžně přenášely do praxe. Vybudovaly vlastní firmy, a již tento týden si praxi vyzkouší, kolik si z výuky odnesly.

Ve středu se se svým stánkem představí „firma“ malých školáků s názvem Puntíkáři. Nabídnou vánoční ozdoby a cukroví a doufají, že si vydělají dostatek peněz na školní výlet do hradeckého Tonga. Na čtvrtečním jarmarku bude své vánoční dekorace a cukroví nabízet druhá ze tříd a jejich „společnost“ s názvem C-Mix. Odpoledne plánují návštěvníkům zpestřit i hudebním vystoupením. Také oni by si rádi vydělali na školní výlet, vyhlédnutý mají Jump Park v Praze. Přijďte malé podnikatele podpořit ve středu a čtvrtek od 14.30 do 17 hodin v pobočce České spořitelny v Jičíně. (an)