Na koupi léků přímo při odchodu z nemocnice si Jičíňané ještě několik týdnů počkají. Nová nemocniční lékárna, jejíž stavbu kraj zahájil v lednu 2020, totiž otevře nejdříve v půlce července. “Na novou lékárnu čekám. Ale otevřená ještě není. Aspoň když jsem byl v nemocnici před dvěma týdny, ještě bylo zavřeno,” uvedl důchodce Bohumír Procházka.

Vjezd i nová vrátnice už jsou dlouho v provozu, lékárna ale otevře až za několik týdnů. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Záměr na vybudování nového vjezdu, vrátnice a lékárny oznámil Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, který jičínskou nemocnici provozuje, na podzim roku 2019. Součástí projektu bylo také nové placené parkoviště v areálu. Vjezd i vrátnice jsou nyní dávno hotové a fungují, na obou vchodech slibované lékárny ale stále visí nápis Mimo provoz. “Už měla být otevřená. Teď to vypadalo, že otevře 1. července, ale ani to nedopadne. Zase to něco zdrželo,” informuje návštěvníky paní za okýnkem nové vrátnice.