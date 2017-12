Jičínští čtvrťáci si vydělali první peníze

Jičín - Jičínští čtvrťáci si ve středu užili svoji velkou podnikatelskou premiéru. V rámci výuky finanční gramotnosti v programu Abeceda peněz absolvovali prodejní jarmark, na němž se pokusili zúročit své nově nabyté znalosti a prodejem vánočních ozdob a cukroví vydělat své první peníze.

„Děti jsou v projektu velmi motivované - od exkurze v pobočce, která se jim moc líbila včetně skvěle připraveného programu, v němž plnily úkoly na tabletech a mohly prozkoumat celou budovu,“ popisuje jejich třídní učitelka Jitka Valentová. A dodává, že velký význam pro ně mělo, že od počátku si sahaly na opravdové peníze a poznávaly jejich hodnotu. „Děti se snažily hodně šetřit. Samosebou, rodiče mohli obstarat klidně dražší položky, ale co jsme platili z naší pokladničky, to si hodně rozmýšlely. Šokovala je tak třeba cena štětců na barvy na sklo,“ doplňuje učitelka. Původně si „její“ děti představovaly, že z výtěžku by mohla třída vyrazit k moři. „Ale když jsme si to tak trochu spočítali, pochopily, že z jednoho jarmarku na takovou cestu nevydělají. A tak se těší na hradecký zábavní park Tongo a pokud nám ještě vybudou peníze, rády by do liberecké iQLANDIE a možná i přispěly na psí útulek,“ doplňuje Valentová, jejíž čtvrťáci dnes pokořili rekord všech dosavadních jarmarků, vydělali si 23 138 korun.



Poslední letošní jičínští absolventi Abecedy peněz se na jarmarku představí ve čtvrtek odpoledne.

Marta Vokurková