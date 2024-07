I když je pochod pojmenován jako policejní, byl otevřený všem, kteří měli zájem a chuť podpořit dobrou věc. První ročník pochodu, se pořadatelé rozhodli věnovat vzpomínce na skvělého člověka, příslušníka AČR, štábního praporčíka i.m. IVO KLUSÁKA, jičínského rodáka, příslušníka 2. roty 43. výsadkového mechanizovaného praporu v Chrudimi, u příležitosti 10-tého výročí jeho tragického úmrtí, který dne 8.7. 2014 tragicky zahynul při sebevražedném útoku v afghánském Bagramu.

Hlavním účelem pochodu byla podpora dobré věci, ale zároveň i setkávání přátel a v neposlední řadě také možnost nahlédnout do krásných končin území Jičínska.

Pochodníci mohli vybírat ze tří různých tras v celkové délce 65 km. Na místě byly 3 kontrolní body, 13 pořadatelů, něco přes 20 účinkujících při doprovodném programu a nakonec, něco málo přes 400 úžasných pochodníků, ve věkovém rozmezí 0 – 82 let, s asi dvaceti čtyřnohými kamarády.

Npor. Jan Pavlásek, zástupce vedoucího oddělení Nová Paka a jeden z organizátorů policejního pochodu říká: „Pokud se ale máme na věc podívat okem organizátorů, musíme konstatovat, že jsme rádi, že se akce povedla bez větších problémů a jsme šťastní za tak skvělou účast. Bez vás, pochodníků, by to zkrátka nešlo a právě pro vás jsme akci uspořádali s tím, že vy všichni jste se obrovským dílem přičinili o to, že akce měla smysl, že nebyla zbytečná a že její třešničkou na dortu bude v sobotu 7. září oficiální slavnostní akt, při kterém bude předán pomyslný šek s výtěžkem té nejpotřebnější, dcerce Ivo Klusáka."