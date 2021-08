Většinu jeho plochy tvoří betonový plácek s jedním plexisklovým přístřeškem, nepřehlednými nástupišti a jen několika lavičkami. Na těch navíc i uprostřed dne pospávají lidé. Cestující i vedení města se shodují, že si Jičín zaslouží lepší a reprezentativnější autobusák. Radnice dokonce nechala vypracovat studii, podle které by v budoucnu měl vzniknout projekt nového terminálu. Ten je ale drahý a náročný.

Je to to první, co návštěvník po příjezdu vidí. Jičín není jediné město v republice, jehož občany trápí vzhled autobusového nádraží. Opravy a stavby nových se většinou plánují na radnicích několik desítek let a další dlouhé roky se drahé a náročné projekty realizují. V Jičíně se o přestavbě autobusáku začalo mluvit už v 90. letech, v uplynulé dekádě ale projekt začal dostávat reálnou podobu. V roce 2015 dostal architekt Patrik Kotas za úkol vypracovat urbanistickou studii, podle které by mohlo město následně plánovat další kroky. Bylo potřeba vyřešit, jak naložit s frekventovanou dopravou v úseku kolem obchodní zóny a kam případně nádraží přesunout a nepřijít o výhodu dopravního uzlu v těsné blízkosti centra města.

Ze studie vyplynulo jako nejschůdnější řešení tzv. bipolární model. Ze stávajícího autobusáku by mělo vzniknout zastávkové centrum, kde by stejně jako nyní zastavovaly všechny autobusy projíždějící Jičínem. Jejich cílová stanice by ale měla vzniknout na místě bývalého nákladového nádraží hned vedle železniční stanice. Projekt by tak uhodil dvě mouchy jednou ranou. "Zastávkové centrum by bylo vždy výstupní i nástupní stanicí projíždějících spojů. Tento dopravní uzel tak zachovává pro cestující přímou dostupnost do centra města. Uprostřed je plánováno kryté nástupiště s odpovídajícím zázemím pro cestující. Plocha současného autobusového nádraží, se muže vymístit a může se využít pro další rozvoj města – lze zde vytvořit další ulice v tradičním uličním profilu, doplnit zeleň a podobně," uvedl tehdy k projektu architekt Kotas.

Místní i vedení města se shodují, že jičínské autobusové nádraží nestačí na provoz, kterému je denně vystaveno.Zdroj: Deník/Kateřina Chládková

Budova bývalého nákladového nádraží v Dělnické ulici stojí už dlouho ladem. V roce 2012 se město rozhodlo budovu a přilehlé pozemky odkoupit od Českých drah. Důvodem byla právě plánovaná stavba autobusového terminálu. V následujících letech se koupě zkomplikovala a navíc přibyla povinnost odstranit koleje a dekontaminovat půdu, ve které byly nalezeny stopy ropy. Budovu a přilehlý pozemek se ale podařilo zkultivovat a letos město areál zapůjčilo pořadatelům festivalu Jinčí čin, kteří v budově instalovali dočasnou výstavu Pokoje štěstí. Jičíňané se tak možná naposledy mohli podívat do budovy, na jejímž místě bude jednou autobusové nádraží. "Je to krásná budova a pro alternativní výstavu jako dělaná. Je to škoda, ale asi by se ji jen těžko podařilo zachránit," uvedl po festivalu návštěvník Bohumír Procházka.

Přestože vidina nového nádraží nabývá konkrétní obrysy, Jičíňané si na něj nejspíš ještě dlouho počkají. Projekt se ale neviditelnými krůčky hýbe kupředu. Po výkupu pozemků a jejich úpravě bude následovat ještě mnoho papírování, studií a plánování, než se poprvé kopne do země. Podle prvotních odhadů navíc cena celého projektu překročí 216 milionů korun, což z něj dělá jeden z nejdražších městských projektů posledních let. Naděje ale nehasne, loni v zimě se například povedlo uvést do provozu dlouho plánovaný autobusák v Nové Pace. Jejich terminál je sice o poznání menší a jeho cena byla třetinová, jako inspirace by ale mohl posloužit.