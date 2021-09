"Tvář Jaroslava Veselého všichni vídáme ve městě, mnozí ale netuší, co všechno má na svědomí. Já sám jsem leccos zjistil až při nedávném studiu a rešerši v souvislosti s udělením Jičínské pečeti," vyprávěl Kracík.

"Za tu zkušenost jsem nesmírně rád, Jičín ale zůstal mojí srdcovou záležitostí. Občas jsem se po práci vypravil do Jičína na kole, jen abych si město prohléhnul a jel zase zpátky," vzpomínal.

Jeho sourozenci následně emigrovali, což následně ztížilo život nejen jemu, ale také jeho dětem. Život jej zavedl do Hradce Králové, Turnova nebo Kopidlna.

Jaroslav Veselý se narodil 29. ledna 1944 v Jičíně. Dva bratři jeho otce sloužili za války v britské RAF jako letci, což jej velmi inspirovalo, ale zároveň mu to v mnohém zkomplikovalo život. Nedostal se kvůli tomu na gymnázium ani na filosofickou fakultu. Po okupaci v roce 1968 podnikal se sestrou záškodnické akce na zmatení ruských vojáků.

