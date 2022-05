"Poškození bylo zaviněno mimo jiné tím, že někteří kolemjdoucí přelézali bok kašny a vstupovali do vany. Tomu do budoucna zabrání síť," uvedl mluvčí radnice Jan Jireš. Cennou kašnu opraví vítězná restaurátorka Markéta Novotná z Horek u Staré Paky. Práce potrvají do konce listopadu.

"Takto rozsáhlé opravy potřebují čas. Před zahájením restaurování i po jednotlivých krocích totiž vždy musí socha důkladně proschnout," dodal místostarosta Petr Hamáček. Celková cena díla se přehoupne přes jeden milion korun.