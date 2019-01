Jičínsko - Požádali jsme starosty o gratulace do právě začínajícího roku 2008.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Archiv

Miletín -Všem slušným, poctivým lidem bych chtěl popřát v nadcházejícím roce 2008 hodně trpělivosti, porozumění, vzájemné lásky, úcty jednoho k druhému, zdraví, pohody, štěstí a naopak přeji všem i těm neslušným a nepoctivým aby úplně zmizela závist, sobeckost, lstivost,násilí,lenost,vypočítavost, vandalství a zlodějina. Miroslav Nosek, starosta města Miletín



Pecka - Starostka Hana Štěrbová z Pecky přeje všem hlavně pevné zdraví a nervy pro to, co se na nás řítí, a hodně tolerance. Ať se prý na nás štěstí lepí a smůla chodí jinými cestičkami.



Nová Paka - Josef Cogan, který velí Nové Pace, přeje v novém roce hodně štěstí. „Vyjděte mu však směle pevným krokem vstříc, protože štěstí se drží na straně odvážných,“ vzkazuje našim čtenářům.



Sobotka - Sobotecký starosta Stanislav Tlášek vinšuje všem čtenářům Jičínského deníku v roce 2008 hodně štěstí a zdraví. Od deníku hlavně velké množství dobrých zpráv.



Vysoké Veselí - Z Vysokého Veselí poslal svou zdravici šéf města Luboš Holman. „Přání pro nadcházející rok a nejen pro občany našeho města je, abychom našli opět tu správnou přátelskou cestičku a abychom si více jeden druhého vážili, a k tomu samozřejmě patří i pevné zdraví“.



Libáň - Z Libáně přichází přání od starosty Petra Soukupa. Na prvém místě upřednostňuje rovněž pevné zdraví, pracovní i osobní úspěchy.



Lázně Bělohrad - Všem občanům našeho města a čtenářům Jičínského deníku bych chtěl popřát příjemné prožití vánočních svátků v rodinném kruhu a v nadcházejícím roce 2008 především pevné zdraví a hodně životního optimismu. Pavel Šubr



Jičín - Chci popřát všem spoluobčanům šťastné vykročení do nového roku. V něm pak jen samé dobré zprávy, především hodně zdraví a štěstí. Starosta Jičína ing. Martin Puš.





Poznámka redakce: Těch přání přišlo daleko, daleko více. Prakticky všichni starostové, ale i ředitelé úřadů, různých institucí, šéf policie, všichni přejí více méně to co jste si přečetli na předcházejícíh řádcích. Ke všem přáním se připojujeme a děkujeme za ně.