Jičín - Zákaz interrupcí by v žádném případě nepřinesl nic dobrého pro ženy, které se ocitnou v tíživé situaci.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

Loni se zastavil dlouhodobý trend poklesu celkového ročního počtu přerušení těhotenství. Potratů sice přibylo, ale v souvislosti s probíhajícím babyboomem se podle odborníků nejedná o nic dramatického.

Alarmující skutečnost

Alarmující jsou ale přibývající samovolné potraty. V loňském roce představovaly 35 procent všech potratů. Za posledních deset let se toto číslo zvětšilo skoro o 15 procent. Vinu na tom nese především stále rostoucí věk rodiček.



„Čím starší je těhotná žena, tím větší je riziko potratu. K věku se přidává i chemie v potravinách a ve vodě, kterou pijeme. Jde o hormony nebo antibiotika. Zhoršená situace je především ve velkých městech včetně Prahy,“ řekl Deníku primář gynekologicko-porodnického oddělení fakultní Thomayerovy nemocnice Tomáš Peterka.



Naopak se snižuje počet dobrovolných přerušení těhotenství neboli interrupcí.



Drtivá většina z nich je podstupována do osmého týdne těhotenství, jedná se tedy o nejšetrnější metodu provedení potratu, tzv. miniinterrupci.



České zákony



České zákony umožňují přerušit těhotenství do 12. týdne.



Jen z vážných zdravotních důvodů pak lze potrat provést v kterékoli fázi těhotenství.

Pro zákaz jakýchkoliv interrupcí však stále horují někteří odpůrci potratů, kteří by uvítali jejich striktní zákaz.



„Lidé dnes užívají nevázaného sexu, na chrám boží už zapomněli a ani dobře nevědí, proč na tomto světě žijí. Snad aby se dobře najedli, co nejvíc užili sexu a zločinně se zbavili následků svého počínání. Jejich případní potomci nemají právo na život. Co by potom dělali, kdyby byla interrupce trestná jako dřív,“ píše ve svých dopisech na různá témata do redakce Jičínského deníku Jaroslav Polák, dvaadevadesátiletý občan Miletína.

Názor

„Zákaz interrupcí by v žádném případě nepřinesl nic dobrého pro ženy, které se ocitnou v tíživé situaci,“ oponuje lékařka, která si nepřála být jmenována, a vysvětluje: „Je–li početí následkem trestného činu, jaký by asi matka měla vztah ke svému děcku? Navíc je dnes možné prokázat mnoho závažných vad již v embryonálním stádiu, kdy je pro matku i její rodinu vhodnější volba umělého přerušení těhotenství. Pokud tyto zákroky nebudou provádět lékaři, nastane opět rozkvět tzv. potratové turistiky nebo činnosti ‘andělíčkářek‘, po jejichž zákrocích v nesterilním prostředí často nastávající matky umíraly nebo měly natrvalo poškozené zdraví.“



Na prvním místě je při pohlavním styku samozřejmě prevence, avšak právě z řad sociálně slabších osob bývá antikoncepce zanedbávána.



Dalším úskalím je neinformovanost mládeže. Osvěta se naštěstí v posledním desetiletí neustále zlepšuje, že při pokusu rodičů o poučení teenagera může nastat situace z vtipu: dospívající se dotáže rodičů – co chcete vědět, co ještě neznáte?