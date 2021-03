Hry jsou pro děti skvělou příležitostí, jak se naučit něco nového, strávit čas v přírodě a zároveň si osvojit práci s mapou nebo s GPS technologií. Zvládnete je navíc i v souladu s protiepidemickými opatřeními.

Do 14. března jsou zvány všechny děti, které ovládají alespoň základy němčiny, ke hře Kommt raus, sitzt nicht zu haus‘, kterou připravily na jičínské Čeřovce učitelky ze ZŠ Bodláka a Pampelišky. Pro splnění deseti úkolů potřebujete mapu, startovní lístek a bude se hodit i navigace nebo třeba slovník v mobilním telefonu.

Až do konce června budou přibývat stanoviště ve hře Poklad pana Tučňáka od učitelů ZŠ Poděbradova v Jičíně. Hledání pokladů zavede děti na známá i neznámá místa v Jičíně i v jeho vzdálenějším okolí a nabízí tak skvělé tipy na výlety. Každý, kdo se zapojí, využije znalosti napříč předměty a obory, logiku, někdy i odvahu a jak to u her bývá i kapičku štěstí. Všechny informace ke zmíněným hrám najdete na webu: https://map.otevrenezahrady.cz/.

Podobných aktivit na Jičínsku bude přibývat, pro následující měsíce je připravují další školy. Venkovní hry jsou jednou z možností, jak oslovit děti a jejich rodiče na Jičínsku navzdory protiepidemickým opatřením.

Ludmila Bretová