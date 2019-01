Jičínsko – Úderem 14. hodiny se včera otevřely volební místnosti v obcích a městech našeho regionu pro volby do Poslanecké sněmovny ČR.

První nedočkavé voliče jsme zastihli ve volební místnosti Základní školy ve Valdicích. Dva mladí sportovci ze Žacléře a Trutnova tu nervózně přešlapovali s voličskými průkazy. „Hrajeme tu šipky, organizujeme závod, tak spěcháme,“ vysvětlují.



Okrsek si mohou zvolit libovolně, u voličských průkazů nejsou nijak limitováni. To nám potvrzuje i předsedkyně komise okrsku č. 2 Eva Šinkmanová. Když se jí ptáme, kolik procent lidí přijde hlasovat, krčí rameny. „Opravdu nevím, domnívám se, že tak padesát. Většinou přicházejí ti starší, kteří berou volby zodpovědně, mladí k nám moc nechodí.“

Devadesátiletá valdická volička

Máme štěstí, po chvíli se objevuje devadesátiletá Františka Pixová, zdejší nejstarší obyvatelka. „Dvacátého prvého února mi bylo devadesát a jsem na tom ještě dobře. Včera jsme byli na Malé Skále, bylo to nádhera,“ svěřuje se nám.



Svoji čilost přiklání tomu, že celý život pracovala a ještě nyní dělá na poli. Sama, bez doprovodu kráčí do volební místnosti. „Vždycky volím pravici,“ zdůrazňuje.



Pravidelně se účastní voleb i Miroslav Píštek s manželkou. Jeho volba patří levici.



Jen pár minut po 14. hodině vyráží členové valdického okrsku č. 1 s přenosnou urnou do Věznice Valdice. Podle tiskové mluvčí zařízení Evy Francové by zde mohlo odvolit 1018 odsouzených.

Přišla stopětiletá Marie Fišerová

V 15 hodin přichází na okrsek č. 5 v Hořicích nejstarší občanka Královéhradeckého kraje, stopětiletá Marie Fišerová. Doprovází ji její známá. „Volit je pro mě událostí, ještě nikdy jsem volby nevynechala. Už na průmyslovce jsme se učili, jak ženy bojovaly za svoje volební právo. Tak to si pamatuji, a kdybych nepřišla, tak bych jejich myšlenku zradila,“ říká usměvavá seniorka.

„Někdy mi to jde , někdy mi to nejde. Ale včera jsem byla ve městě, abych si nechala upravit vlasy, nemůžu přece chodit jako rousňák. Pro mě jsou volby svátkem,“ zdůrazňuje.

Albrecht nedal hlas

Po patnácté hodině dorazil do volební místnosti v Masarykově obchodní akademii v Jičíně dokonce i samotný vévoda Albrecht z Valdštejna s doprovodem. Hlasování se ale nemohl zúčastnit, neboť si s sebou do Jičína nepřivezl voličský průkaz.



Podruhé v životě usedla ve volební komisi v mateřské škole J.Š. Kubína Vlasta Dršková. „Když nikdo nepřichází, povídáme si o politice, životě, prohlížíme fotografie vnoučat. Ke čtení se ani nedostanu,“ přiznává.

Statistika

V Jičíně má volby na starosti Štefan Matuš z oddělení správních agend. V půl páté konstatuje, že je zatím všechno v pořádku. V Jičíně by mělo odvolit 12 844 občanů. 162 jich požádalo o voličské průkazy.



V Nové Pace by mělo přijít k volebním schránkám 7497 voličů, o průkazy jich požádalo 85.



V Hořicích očekávají během dvou dnů 7081 voličů a rozdali zde žadatelům 66 voličských průkazů.