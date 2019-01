Jičínsko – Jaký byl průběh dvou volebních dnů? Deník navštívil několik volebních místností.

V Jičíně hodinu po zahájení hlasování přišel odvolit na ZŠ Husova ulice starosta města Martin Puš. „Jičín je poměrně konzervativní, a tak očekávám, že voleb se zúčastní vysoké procento voličů. Odhaduji mezi 55 až 60 procenty.“ Dnes už víme, že Martin Puš nebyl daleko od pravdy, v Jičíně volilo 50,9% obyvatel.



Do čtvrté ZŠ v Jičíně přišel odvolit třiadvacetiletý Jaroslav Kazda. „Když mám tu možnost, tak jsem přišel. Volby beru jako svoji povinnost. Doma jsme o kandidátech moc nediskutovali, svůj úsudek jsem si utvořil sám.“ Tolik jeden z mladých jičínských voličů.



A jaká byla atmosféra na malých obcích. V Bačalkach na Libáňsku volili v místním hostinci, vedle komunálek obyvatelé odevzdávali své hlasy i v místním referendu, kde měli vyjádřit, zda chtějí nebo nechtějí v obci větrnou elektrárnu. Jedna z obyvatelek, kterou jsem oslovili, nechtěla uvést své jméno, jen nám sdělila, že v komunálních volbách už má odvoleno, účast v referendu si ještě rozmyslí.



„Já jsem se zúčastnila obou hlasování a podporuji stavbu větrné elektrárny,“ říká Zora Šoltysová. V Bačalkach lidé kombinovali při komunálních volbách obě dvě hlasovací varianty. „Občerstvení máme zajištěno, všechno je bez problémů,“ říká šéf čtyřčlenné komise Jindřich Varhan.



Nedaleko od starohradského zámku jsme se zastavili v obci Sedliště, kde úřadovala komise ryze v ženském obsazení. Celkem zde mají 86 voličů, problémy tu mají se staršími obyvateli. Špatně se orientují v hlasovacím lístku, protože písmo je malé, nečitelné. Mnozí nepochopili ani samotné hlasování.



V Ohařicích na Sobotecku se vše odehrává ve stavební buňce, kde sídlí obecní úřad. „Máme 51 lidí, kteří by měli přijít k volbám. Většinou všichni odevzdávají oba hlasovací lístky,“ říkají svorně členky komise několik minut před páteční dvacátou hodinou.



V sobotu dopoledne se zastavujeme v Jičíně na Novém Městě. Volební okrsek číslo 1. zajišťuje servis pro více jak tisíce voličů. Pět minut před půl jedenáctou zde má odvoleno zhruba 38,9 procenta a do Senátu 38,4 procent účastníků voleb.

Hořice

Přesuneme se o zhruba 25 kilometrů dále do Hořic, které byly rozděleny celkem do šesti okrsků. Už při vstupu do volební místnosti na ZŠ Na Daliborce zde panuje přátelská atmosféra. ,,Já už chodím do komise léta, ale poprvé jsem v Hořicích a líbí se mi tu nejvíce. Máme se tu dobře, sešel se zde fajn kolektiv i voliči jsou velice slušní,“ hodnotí Eva Nykendajová.

Studentka Jana Tomíčková je v komisi poprvé: ,,Práce mě baví. Lidi chodí docela dost, máme pořád co dělat. Předčilo to mé očekávání.“ Téměř ženské komisi velí Vilemína Šuraňová: ,,V komisi jsem již od roku 1989. Chválím i práci žen z úřadu, které nám velmi pomáhají. Doufám, že celé volby proběhnou v klidu a každý využije své volební právo.“



Před 14. hodinou zastavujeme před stavskou knihovnou. Odvoleno tu má sedmdesát procent oprávněných voličů. Vše proběhlo v klidu a bez problémů.

Komisi už čeká sčítání hlasů (na snímku). V příštím týdnu se tu sejde mezi knihami znovu při druhém kole senátních voleb.



Volby monitorovala jak státní policie, tak městští strážníci. „Vše bylo bez komplikací, jen na Valdštejnově náměstí se v sobotu odpoledne pohybovala značně podnapilá osoba, ke které jsme museli volat záchranku,“ potvrzuje nám Karel Juryca z Jičína.



Stanislav Nosek, velitel městské policie v Hořicích hlásí, že o volbách byl klid.