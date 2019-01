Jičínsko - Silný vítr poškodil nejen porosty, škody jsou postupně mapovány.

Například ve Valdicích v ulici Přátelství padl vzrostlý smrk, nezpůsobil však naštěstí žádnou škodu na přilehlém bytovém domě, oplocení sousední zahrady, stožár obecního rozhlasu ani automobily zaparkované na ulici.

Další čtenář zažil dramatickou situaci na hranicích jičinského okresu:

V pátekjsem se vracel po 21. hodině od Hradce Králové domů do Chomutic a za Všestary v kopci, cestou k obci Lípa jsem vletěl do jakési hliněné či písečnébouře a musel jsem hodně zprudka brzdit, protože během setiny vteřiny se viditelnost zkrátila na pouhých 5 - 10 metrů. Světlomety se opíraly do něčeho hustého hnědošedého a zboku mi do auta cvrnkalo něco mezi zrníčkama písku a drobným kamením.

Trvalo to tak 150 nebo 200 metrů a pak zase nic. S autem to sice po silnici trošku mávalo, ale tenhle navátý materiál jsempak viděl až v Chomuticích na dvoře dílny, když jsem ukládal služební auto do garáže. Než jsem zavřel vrata a přestoupil do vlastníhoauta, tak mi skřípalo kamení mezi zuby a měl jem ho plné oči.

Tolik svědectví čtenáře Richarda Šťastného z Chomutic. Máte podobné zážitky - nebo dokonce fotografie? Pište do diskuse u tohoto článku, nebo posílejte snímky na mailový kontakt reporter.jicinsky@denik.cz

Snímky budou přiřazeny do fotogalerie u tohoto článku, případně i zveřejněnyv Jičínském deníku.