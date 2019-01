Jičínsko – Prvého března byl vyhlášen v Programu obnovy venkova 17. ročník soutěže Vesnice roku.

Z oslav v běcharské škole, kde je velká pozornost věnována i mladým včelařům. | Foto: Archiv obce

Cílem klání je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.



O titul „Vesnice roku 2011“ soutěží 305 obcí, z toho z našeho regionu devět. Ty do konce června navštívila komise, která hodnotila několik kritérií: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péči o stavební fond a obraz vesnice, občanskou vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péči o veřejná prostranství, krajinu, přírodní prvky a zeleň v obci, přihlíží k připravovaným záměrům a informační technologii obce.

Ocenění

V rámci hodnocení krajských kol mohou obce získat kromě Zlaté stuhy (za vítězství v krajském kole) i další ocenění. Bílou stuhu za činnost mládeže si například tentokráte připne obec Bystřice.



Starostka Martina Sálová přiznává: „Každý na mladé hubuje, ale my si je nemůžeme vynachválit. Pomáhají nám, sami vyvíjí aktivity. Nacvičují divadlo, zapojují se do estrádního vystoupení, trénují na našem sportovním hřišti, jsou úspěšní coby dobrovolní hasiči. Podporujeme nejen mládež, ale také malé děti v mateřské škole,“ uvádí spokojená starostka.



Oranžová stuha (za spolupráci obce a zemědělského subjektu) přináleží Dobré Vodě, která je věhlasná svým vynikajícím Dobrovodským zelím.

Za co konkrétně obec stuhu obdržela, sdělila nám starostka Jana Němečková. ,,Spolupracujeme jak s místním zemědělským družstvem, tak i se soukromými zemědělci. Velkou váhu mělo i to, že máme vlastní rybářský revír na našem rybníku, o který je vzorně postaráno. Oranžová stuha mě velice překvapila, nečekala jsem ji. Spíše jsme pomýšleli na ocenění v kategorii Zlatá cihla, kde jsou hodnoceny stavby. Zateplovali jsme totiž budovu školy. Z titulu jsme všichni nadšení.“



Obce mohou dále získat diplomy, např. za vzorné vedení obecní kroniky nebo za kvalitní květinovou výzdobu (tzv. Fulínova cena).



Uděleny byly i Ceny hejtmana – městu Miletín za vzorné vedení knihovny a obci Běchary za výchovu mládeže ke včelařství. „Je to skvělé, jsem potěšena,“ přiznává ředitelka Základní školy v Běcharech Jana Vávrová. Zdejší škola je unikátní v tom, že do školního vzdělávacího programu v rámci přírodovědy zařadila jednou týdně hodinu o včelařství, které zdejším dětem přirostlo k srdci. Podle ředitelky budou v těchto hodinách i nadále pokračovat.



Diplomy získaly také Holovousy za projekty ze strukturálních fondů, Konecchlumí za netradiční aktivity občanů, Dřevěnice za udržení sportovní tradice a Vrbice obdržela Cenu Spolku pro obnovu venkova – za zachování venkovského rázu.