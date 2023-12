/FOTO, VIDEO, ANKETA/ Voňavou jedličku, pichlavý smrček nebo tradiční košatou borovici. Vánoční stromky se i v Jičíně od začátku prosince prodávají na každém rohu. Můžete je koupit u tradičních prodejců, kteří jsou na trhu desítky let, sami si je uříznout na plantáži nebo vsadit na vzrostlé stromky dovezené ze Skandinávie, které nabízí prodejci na parkovištích obchodních domů. Kdy ale strom koupit, jak ho uskladnit a kolik za něj letos zaplatíte? "Lidé chtějí stromky co nejčerstvější, většinou jsou ale všechny řezané už v říjnu. Lepší je stromek koupit co nejdříve, dokud je výběr," radí Marcela Chramostová ze zahradnictví Mikro v Dělnické ulici.

Začal prodej vánočních stromků. V Jičíně tradiční prodejci otevřeli krám už na konci listopadu.. | Video: Deník/Kateřina Chládková

Čím dál více lidí vsází na jistotu a na Vánoce pořizují umělé stromky, které neopadávají a pohodlně přečkají celý rok na půdě. Někteří ale stále nedají dopustit na živé jehličnany, které domácnost provoní lesní vůní pryskyřice. "Stromky prodávám už víc než 30 let a každý rok jich prodám míň. Konkurovat umělým stromkům je těžké. Přesto mám i stálé zákazníky, často mladé rodiny, ale i starší lidi, kteří sem chodí nakupovat každý rok," říká zahradnice Chramostová.

Zdražovat prý letos nemusela, stromky bere od několika dodavatelů z Česka, má vytipované plantáže, od kterých každý rok nakupuje. "Nemám důvod zdražovat, když nezdražují moji dodavatelé," říká. Jedli lze v Mikru pořídit v cenovém rozmezí 280 až 1200 korun, nejdražší jsou ty vzrostlé, více než dvoumetrové stromy. Smrčky stojí podle velikosti mezi 280 a 420 korunami.

O deset procent musel letos stromky zdražit Radek Ondráček, na jehož prodejnu láká velká cedule v ulici Na Hrádku. "Stomky dovážím z Dánska a protože se zdražilo vše včetně nákladů na dopravu, museli jsme mírně zvednout ceny," vysvětluje prodejce. Vloni měl na výběr pouze jedle, letos k nim přidal i smrky. Vzrostlejší stromy lze v průjezdu Na Hrádku pořídit okolo 650 korun.

Pro rodiny je to tradice, některé se i pohádají, říká prodejce vánočních stromků

Právě u něj letos pořídila vánoční stromek i paní Hana. "Na Hrádku jsem nakupovala už vloni, letos jsem si tam zase vybrala," říká žena, která si domů odvezla středně vysokou jedličku.

Zato mladá maminka tří dětí Alex dává každý rok přednost nákupu stromku v zelinářství na Valdštejnově náměstí. "Chodím tam každý rok, je to moje tradice. Pan Lidický mi vždycky pomůže se stromkem až k autu," směje se.

Další ze zákazníků, mladá Monika, zase vybírá pečlivě a objíždí klidně i několik prodejních míst. Každý rok totiž hledá ideální, vysoký strom, jaký vídají diváci amerických vánočních filmů. "Hodně mi na tom záleží, mám ráda, když máme v hale nazdobený dvoumetrový strom košatý až k zemi," přeměřuje si nabídku u prodejny sekaček Hecht.

Hlavně rodiny s dětmi jsou tradičními zákazníky plantáže v Úlibicích. Od začátku prosince je zde možné koupit uříznuté stromky, už několik týdnů předtím ale na úlibickou plantáž chodí zákazníci vybírat rostoucí stromy, které si označí a těsně před Štědrým dnem si je mohou sami přijít uříznout. "Poslední týden před Štědrým dnem je tu pořádný cvrkot. Lidé si v listopadu vyhlídnou a zamluví stromek a těsně před Vánoci se vrátí i s dětmi. Je to krásná tradice," říká snacha majitelů Markéta Válková.

Přímo z plantáže v Českém ráji prodává vánoční stromky také sobotecká firma Petra Šouty. Kavkazské jedličky nabízí na prodejních místech v Sobotce, Hořicích, Libáni i v Březnu u Mladé Boleslavi v cenovém rozpětí od 200 do 700 korun.

Vánoční stromky za ostnatým drátem. Exklusivní dánská jedle stojí i 1499 korun

Cenově podobně jsou na tom stromky prodávané u Hechtu v Robousích. Kavkazská jedle z dovozu zde stojí mezi 300 a 750 korunami, nejvyšší mají i 2,5 metru. Podle zdejšího prodavače tu prodej začal už poslední týden v listopadu a lidi nakupují už nyní. Nabídku prý budou postupně doplňovat.

Své stánky u Tesca a u Kauflandu v sobotu rozbalila i firma Nordmann, která rovněž prodává stromky několika druhů dovezené z Dánska. Jedli podle druhu a velikosti u nich pořídí zákazníci za 200 až 2000 korun, smrk do 300 korun a borovici černou za 350 korun.

Zatímco stromky do prodeje se na zahraničních i českých plantážích většinou řežou už v říjnu, stromky vlastnoručně uříznutě na některé z regionálních plantáží v okolí slibují čerstvost. U obou je ale potřeba počítat s tím, že je stromek nutné do Štědrého dnu skladovat v chladu, nenechat ho uschnout a před postavením do obýváku ho postupně zvykat na pokojovou teplotu. "Pokud mrzne a vy si stromek přímo z plantáže přivezete do vytopeného obýváku, může vám rychle opadat, i kdyby byl čerstvě uříznutý. Nejlepší je strom nenechávat moc dlouho v síti a postupně ho zvykat na teplotu vevnitř. Nejdřív ho mít v garáži, pak v chodbě a až potom ve vytopené místnosti," vysvětluje Michal Nýdrle z úlibické plantáže.

Podle Marcely Chramostové existuje možnost i pro lidi, kteří nemají balkon nebo jiné vhodné místo, kde do Vánoc stromek uskladnit. "To, co tady mám, je finální nabídka, proto je lepší nakupovat rychle, dokud je z čeho vybírat. Ale pro lidi, kteří by stromek neměli kde skladovat, nabízím možnost si stromek koupit, označit a do Štědrého dne nechat tady u nás," dodává.