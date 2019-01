Ostroměř – Na základní škole Eduarda Štorcha si žáci čtvrté třídy v průběhu listopadu a prosince připomínají staré lidové zvyky a obyčeje, které lidem krátily čas čekání na Vánoce.

Tento projekt se bude prolínat pěti týdny, jež nás dělí mezi svatou Kateřinou a Štědrým dnem. Každým takovým dnem, kterých bude deset, nás bude provázet vybraná pranostika a do běžných hodin výuky budou vkládány aktivity, které nám ji přiblíží. Zároveň se seznámíme s tradicemi, které udržovali naši předkové - některé z nich si i vyzkoušíme.

Setkáme se tak s věštěním, odléváním olova či výrobou tradiční pokrmů. Nechybí ani celý den prožitý v pyžamu – to když „na svatou Kateřinu zalezeme pod peřinu“.



Do projektu zařadíme i kooperativní učení, kdy si skupinky žáků deváté třídy připraví celodenní program pro třídy na prvním stupni. Společně tak prožijeme „Čertí rej“.



Projekt by měl pomoci oprášit staré zvyky, odkrýt hodnoty našich předků a naladit děti na Vánoce. Už nyní se na ně všichni moc těšíme. ⋌Jan Horák