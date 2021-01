Tři králové se prezentují on-line!

Tříkrálovou koledu možná letos v ulicích tolik neuslyšíte. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 však chtějí koledníci přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte se bát - zdraví příznivců i koledníků je pro Charitu na prvním místě, a tak se Tři králové připravili nejen na koledu s rouškami (tam, kde to bude možné), ale také na ON-LINE koledu.

Ilustrační foto. | Foto: Charita Jičín

Pokud u vás nezazvoní tři králové, nebojte se, o zážitek z koledování nepřijdete. Tři králové za vámi přijdou ON-LINE. Otevřete jim ON-LINE dveře a zažijte stejně krásný pocit, jako když na vašem prahu zpívá parta zmrzlých koledníčků a vy je posloucháte. Přijměte jejich požehnání. Těší se na vás nově také ON-LINE na www.trikralovasbirka.cz. Tři králové jsou na home office, štěstí, zdraví a dlouhá léta zavinšují online Přečíst článek › Mapu míst, kde najdete tradiční pokladničky na Jičínsku, zveřejnila Oblastní charita Jičín na www.charitajicin.cz.