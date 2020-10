Byla mezi nimi i Lenka a Pavel z Nové Paky. Křehkou nevěstu se zářivým úsměvem uvedly do obřadní síně její děti. Ženich Pavel je doprovázel láskyplným pohledem. Svatební obřad v úzkém rodinném kruhu jiskřil láskou, pohodou i rozverností. „Datum byl hezký,“ říká k vybranému termínu po obřadu rozzářená mladá paní. Ale novomanžel oponuje. „Ne, ne, ne, nejdřív jsme se rozhodli, že chceme svatbu a pak jsme teprve vybírali datum.“ A pak už se oba shodují. „Doufali jsme, že nám to dopadne, že svatbu koronavir nezhatí.“ Od desítek si slibují, že datum sňatku si budou dobře pamatovat a hlavně si to prý zapamatuje nový manžel.

K nezapomenutelnému obřadu přispívají jednoznačně i oddávající. Matrikářka Marcela Fajferová je téměř každou sobotu mimo domov, je jednou z šedých eminencí svatebních obřadů. Diriguje všechny s úsměvem a klidem. A je opravdu v pohodě i v době covidu?

„Určitě se bojíme, ale v rámci obřadu máme určitý odstup, takže až tak moc obavy nemám,“ odvětí. Podzimních svateb je prý více především kvůli přesunutí jarních termínů, ale nepopírá i výběr kvůli datu.

Nesmíme moc zdržovat, protože spěchá k dalšímu obřadu mimo město, aby se poté vrátila zpět do packé obřadní síně. „Někdy je to doslova maraton, přejíždíme z restaurací do parku, na místa, která jsou svatebčanům příjemná. Když nevyjde počasí tak jako dnes, vždycky máme náhradní suchou alternativu.“

Svatba je přeci jenom něco mimořádného, měl by to být vzácný a nezapomenutelný okamžik v životě. Jak ho vnímá aktivní matrikářka? „Jsou to velice pozitivní okamžiky. Myslím si, že si se svatebčany obřad užíváme a že nás to pořád ještě baví,“ přiznává.

A co říkají odborníci k číselné sestavě jedniček a dvojek? Je to opravdu šťastné datum. Novomanželé budou mít děti jako smetí pokud budou chtít, manželství dlouho vytrvá, nedostatek financí vždycky zvládnou. Jeden bude druhého podporovat v jeho zájmech a koníčcích, oba budou umět dávat i přijímat a zvýší se jejich životní optimismus. Oba budou více stabilní spolu a své dluhy splatí. Co se týká financí, najdou podporu i v rodině.