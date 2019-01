Jičín – Pět uzavřených škol kvůli vysokému počtu nemocných žáků, to je současná bilance na Jičínsku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Archiv

Je mezi nimi i Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích, dále pak Základní a mateřská škola v Ostroměři, Základní škola v Soudné, Mateřská škola v Dobré Vodě a Základní a mateřská škola v Lužanech. A možná, že tato čísla nejsou konečná.



V minulém týdnu bylo totiž v Královéhradeckém kraji hlášeno celkem 1995 nemocných akutními respiračními infekcemi a chřipkou v přepočtu na 100 000 obyvatel, což je nárůst ve srovnání s předchozím týdnem o dvě procenta.



Nemocných nejvíce přibylo ve skupinách do pěti let věku a ve skupině 15 – 24 let.



Prvenství v okresech drží stále Jičínsko, kde je 2761 pacientů na sto tisíc obyvatel, na Rychnovsku je to 2370 nemocných, naopak nejméně lidé stůňou na Náchodsku.



Hygienici hodnotí situaci jako pokračující epidemii akutních respiračních onemocnění a chřipky.



Dětská a dorostová lékařka Helena Kultová z Hořic Deník informovala, že počet pacientů s chřipkou a onemocněním horních cest dýchacích za poslední dva týdny narůstá.



Nejvíce postiženými jsou v jejím obvodu školáci ve věku od pěti do patnácti let. V minulém týdnu jich ochořelo čtyřicet.