/FOTO, VIDEO/ Malebná obec Radim u Jičína má novou atrakci. Na sloupu elektrického vedení u tamní hospody se podruhé objevili čápi. Vloni měli hnízdo přímo na drátech, letos jim místní připravili železnou konstrukci, na které si impozantní ptáci vybudovali bezpečnější obydlí a vyvedli dvě mláďata.

Čápi se na novém hnízdě v Radimi zabydleli. Po loňském dramatu roste nová generace | Video: Stanislav Ďoubal

„Jsme rádi, že je tady máme, je to hezké a rozhodně podporujeme snahu našich občanů, aby tu čápi zůstali a vraceli se k nám. Hnízdo udělali tak, aby nebylo nad dráty, ale na opačné straně sloupu,“ pochvaluje si starostka Radimi Zdeňka Stříbrná.

Příběh radimských čápů se dostal do povědomí vloni, kdy samice spadla do zahradního bazénu nedaleko hnízda a skončila v poděbradské záchranné stanici Huslík.

„Byla vysílená a měla modřinu. Naštěstí se ukázalo, že se jinak nezranila, takže se druhý den vrátila na hnízdo. Do drátů zřejmě nenarazila, lidé říkali, že se snažila přistát a zřejmě se uhodila o hranu bazénu,“ líčí šťastný konec Jaromír Šimek z Radimi, který patří spolu s chalupářkou Hanou Válkovou k hlavním iniciátorům pomoci. K ruce však mají řadu dalších lidí, kteří pomohli s novým hnízdem.

„Paní Válková kontaktovala ochranáře a ornitology a já zase rozvodné závody. Jejich zástupci požadovali, abychom vybudovali samostatný sloup nedaleko. V těch místech však vedou pod zemí kabely. Kdyby byl sloup dále, změnily by se čápům letové trasy a chtěli by být na původním sloupu. Měli jsme si zažádat o dotaci, podle zkušeností odjinud jsme to spočítali na 180 tisíc korun. Tak jsme si to udělali sami,“ vypráví Jaromír Šimek a ukazuje na konstrukci ve výšce zhruba šest metrů, na které si čapí páreček postavil zázemí. Výroba a instalace konstrukce na stávajícím sloupu přišla na zlomek toho, co by stál nový.

„Základ je z loukoťového kola, výztuha z kari sítě. Svařoval to certifikovaný svářeč. Všechno je z našich vlastních zdrojů. Po distributorovi chceme pouze zaizolovat dráty. Na koho jsme se obrátili pro pomoc, vyšel nám ochotně a nezištně vstříc. Instalovali jsme to na zapůjčené plošině, pomohli i naši hasiči,“ konstatuje Šimek.

Hnízdo posunuté na podložku čapí pár přijal a dostavěl podle svých představ. To znamenalo nanosit a zapracovat spoustu větví a větviček ke zpevnění a rozšíření hnízda a doplnit drny a hlínou tak, aby uprostřed vznikla hnízdní kotlina.

„Pohled zdola nám neumožňoval nahlédnout do čapí domácnosti a tak jsme jen podle chování dospělých mohli odhadovat, jestli snáší vajíčka a kdy už jeden z nich zůstává trvale na hnízdě a zahřívá vejce. Mláďata se líhnou po 33 dnech. Při kontrole hnízda 21. května jsme viděli dvě malá mláďata v prachovém peří. Čapím rodičům nastal pracovní maraton plný starostí,“ popisuje Jaromír Šimek.

Místní až do loňského roku čápy v okolí Radimi sice pozorovali, ti však v obci nikdy nehnízdili. Vloni se tam však uchýlili, protože přišli o hnízdo, které si budovali v nedaleké Dřevěnici.

„Dělali si ho tam také na sloupu, ale rozvoďáci jim ho shodili, tak se přesunuli k nám a vyvedli dvě mláďata,“ doplňuje Jaromír Šimek.

Zatímco čáp je i letos stejný, jeho partnerka je nová. Ta loňská byla po zranění okroužkovaná, zatímco nynější kroužek nemá. Označený je i samec, který se narodil před čtyřmi lety v Kněžmostu – Koprníku na Mladoboleslavsku.

Podle Luboše Vaňka ze Záchranné stanice pro poraněné živočichy Huslík se na hnízdiště většinou vracejí samci, kteří jsou teritoriální a snaží se hnízdo udržet. „Po cestě zpět však může potkat novou samici. Pokud se původní samici podaří vrátit na hnízdo a samec ještě nemá jinou, tak spolu zůstávají, ale není to pravidlem. Mnoho čápů během tahu zahyne, takže se mohou na hnízdě obměňovat,“ uvádí Luboš Vaněk.

Za několik dní čeká dvě mláďata odborné kroužkování a zároveň dojde i na izolaci drátů v blízkosti hnízda.

„Kroužkovat se bude, jakmile o tom rozhodne veterinář. Současně se na dráty v blízkosti hnízda nainstalují izolační návleky. Bude to tedy jedna akce. Na střeše hospody je již také připravená kamera, ale ještě není zapnutá. Čekáme, až budou nainstalovány značky informující o tom, že je obec monitorována,“ vysvětluje Jaromír Šimek.

„Jsme domluvení, že dráty budeme izolovat ve chvíli, kdy tam bude ornitolog. Zatím bychom čápy rušili,“ podotýká Barbora Ročňová ze společnosti ČEZ Distribuce.

Loňský pád samice do bazénu se šťastným koncem připomíná případ z roku 2020, kdy se čáp ocitl v jičínském koupališti, kam sjel po tobogánu. I on skončil v poděbradské záchranné stanici, ale jeho zranění na noze se ukázalo jako vážné.

O čapí mláďata se starají oba rodiče, střídají se ve shánění potravy a ochraně potomků na hnízdě. Musí zahřívat a chránit před deštěm. I prudké slunce by jim mohlo ublížit a rodiče nad nimi vytváří stín rozevřenými křídly. Za velkého tepla jim nosí vodu. Až po dvou měsících vylétají z hnízda a učí se lovit.

„Pro mláďata z našeho hnízda by tyto zkoušky samostatnosti měly nastat ve druhé polovině července,“ uvádí Jaromír Šimek.