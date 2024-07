/VIDEO/ Středa patřila k nejteplejším dnům letošního léta a na koupalištích a dalších vodních plochách na Jičínsku to bylo znát. Pláže u rybníků v Českém ráji i atrakce v jičínském aquaparku byly plné až do odpoledne, než přišly mraky a ohlášené bouřky.

Změna byla dramatická zejména na plovárně Dachova u Hořic, kde návštěvníky překvapila větrná smršť a prudký liják doprovázený kroupami.

Bažantník byl obsypaný lidmi

Okolo poledne to u rybníku Bažantník v kempu Sedmihorky vypadalo jako v přímořských letoviscích. Pláž patřila zejména rodičům s malými dětmi, ty větší se bavily na plovoucím pontonu a hladinu kromě plavců čeřily loďky.

„Čekal jsem, že voda bude v takovém hicu trochu teplejší, ale když se do ní člověk ponoří, zjistí, že je ideální. Vzhledem k počasí je také pořád pěkně čistá,“ zhodnotil Martin Fišera z nedaleké Loktuše, která je místní částí Mírové pod Kozákovem.

V těsném sousedství skal Českého ráje je v parném létě přívětivěji než v jiných částech regionu. Stíny pískovcových věží v kombinaci s lesy plnými monumentálních stromů, říčkami a potoky vytvářejí klima, které zejména v těchto dnech návštěvníci chráněné krajinné oblasti oceňují.

„Horko je to tu snesitelnější než jinde. A ve skalách je příjemný chládek a lépe se tam dýchá. Dnes se k nim nevypravíme, protože na odpoledne hlásí bouřky, ale brzy tam zajdeme. Mám rád skály nejen tady na Hruboskalsku, ale v celém Českém ráji,“ pochvaloval si na dovolené v plavkách a s ručníkem s mapou Kréty na ramenou Martin Fišera.

Podobný obrázek jako v Sedmihorkách se po poledni naskýtal také u Jinolických rybníků, které jsou téměř po cestě do Jičína. Pláže obsazené, plavidla všeho druhu na hladině, sálající vedro zpříjemněné charakterem okolní krajiny.

V Jičíně padl rekord v návštěvnosti již v úterý

Jičínské koupaliště Kníže se začalo k radosti provozovatelů slibně plnit hned po deváté hodině ráno. Do půl druhé odpoledne do areálu přišlo přesně 630 lidí, teplota vody byla 27 stupňů a teploměr na zdi budovy poblíž vchodu do areálu hlásil 36 stupňů Celsia. Přesto zkušený správce Petr Tománek věděl, že lidí již mnoho nepřijde. Nicméně letošní návštěvnické maximum si zapsal o den dříve.

„Ta zeď je ohřátá od sluníčka, takže ve skutečnosti je teplota o něco nižší. Včera přišlo 1160 lidí, což je rekord. Dnes ho ale nepřekonáme, protože jakmile lidem hrozí bouřkami, chodí jich daleko méně. Ráno od devíti hodin jich přicházelo hodně, ale teď po obědě je to slabé. Ale to je tak vždy po takové předpovědi,“ uvedl muž, který se o areál stará od rekonstrukce koupaliště v roce 2010. Přestože horko vítá kvůli návštěvníkům, sám se před ním raději schová.

„Jsme tu od rána do večera, takže to bývá úmorné. V zázemí, kde je technologie je o něco chladněji než venku a nesvítí tam slunce. V takových dnech jako dnes jsem raději tam,“ přiznal Petr Tománek.

Blížila se druhá hodina odpoledne a nad Jičínem se postupně nahromadila oblaka. Spolu s občasným mírným vánkem přinesla i snesitelnější podmínky, vedro však bylo i nadále a areál tepal letní atmosférou.

„Voda je příjemná a tak akorát, ani teplá, ani studená. Nechodím sem pravidelně, ale když je takové vedro, rozhodla jsem se přijít. Ohlášené bouřky mi nevadí, mám to odsud kousek domů. Koupaliště se mi líbí, jsou tu atrakce hlavně pro děti, ale v plavecké části by mohlo být více prostoru. Dá se tu najít i klidné místo, já jsem tu dokonce na chvilku usnula,“ svěřila se na travnaté ploše stranou od ruchu Jitka Chudobová z Jičína.

Rodina z Hradce výlet na plovárnu nechtěla vzdát

Zaručeným tipem na koupání na Jičínsku je i prvorepubliková plovárna v obci Dachova u Hořic. Koupaliště uprostřed přírody postavené v letech 1923 až 1925 bylo plné lidí až do chvíle, kdy se začaly naplňovat předpovědi meteorologů. Temná mračna se začala nad Hořicko stahovat zhruba o půl třetí, vzápětí se zvedl vítr a o čtvrt hodiny později přišla smršť. Lidé se schovávali v dřevěné budově se šatnami a dalším zázemím nebo pod slunečníky v bufetu, další prchali do aut a odjížděli. Zdálo se, že je po koupání.

Krátce poté přijel na blízké parkoviště Jakub Cígner s manželkou a čtyřmi dětmi. Když vyráželi z Hradce Králové, bylo vedro a čistá obloha. Na dachovské plovárně ještě nebyli, tak se rozhodli, že ji vyzkoušejí.

„Přišlo to, když jsme byli před Hořicemi. Začal se prudce točit vítr a létat listí, takže jsme raději zastavili na čerpací stanici. Pokračovali jsme zhruba po deseti minutách a po chvíli byl přes cestu spadlý strom. Ani to nás neodradilo,“ popisoval Jakub Cígler a rodina vzápětí začala výlet vzdávat. Vzápětí se však část oblohy zamodrala a přes občasné zahřmění rodina s malými dětmi rozhodnutí přehodnotila.

„Po příjezdu na parkoviště to vypadalo zle, ale teď jsme se rozhodli, že si půjdeme do vody alespoň na chvilku s opatrností skočit a potom se uvidí,“ konstatoval Jakub Cígner k velké radosti svých dětí.