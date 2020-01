/POZVÁNKY/ V hořickém DK Koruna se ve čtvrtek od 20 hodin uskuteční druhý ročník Hořického benefičního galavečera, který se tentokrát ponese v country stylu. Celý večer vás budou bavit DJs Láďa Kavan a Kamil Kašparovský. Výtěžek pomůže postiženým dětem v hořickém klubu Maják.

country - ilustrační | Foto: redakce

Z Bělohradu do celého světa. Den cestovatelských přednášek

Sobota 1. února od 11 hodin, Lázně Bělohrad: Cestovatelské přednášky a promítání se již řadu let těší velké popularitě. Někteří je berou jako možnost seznámit se s místy, kam se pravděpodobně sami nepodívají, jiní na nich čerpají inspiraci pro vlastní cesty. A co si takhle dát celý maraton cestovatelských přednášek? Doražte v sobotu do sálu lázní v Bělohradu a prožijte skvělou atmosféru dálek. Začátek je v 11 hodin a zajímavý program tu na vás čeká až do večera. Sedm zkušených cestovatelů vás v pětadvaceti přednáškách provede dvanácti zeměmi napříč celým světem. Na přednášky se dostanete zcela zdarma a navíc můžete v tombole vyhrát hodnotné ceny včetně zájezdů od pořádající CK Hoška Tour.