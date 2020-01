/KRÁTKÉ ZPRÁVY/ Loutkové divadlo Zvonek Hořice zve všechny děti na loutkovou pohádku Kašpárkovo čarování. Loutkové představení pro malé i velké proběhne v sobotu od 16 hodin v horním přísálí DK Koruna. Přijďte pomoci Kašpárkovi zachránit prince zakletého v medvěda. Vstupné činí 30 korun.

Čtyřlístek se vydá na cestu za Talismanem moci

A jsou tu opět! Báječný Čtyřlístek zavítá v sobotu od 16 hodin do novopackého MKS se zbrusu novým dobrodružstvím, které si pro vás připravilo Divadlo D5. Tentokrát se Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulín vydávají za bájným Talismanem moci, který umí ovládat vše živé! Aby ho naši čtyři přátelé získali, musí se vypravit do dalekých himálajských hor nebo na prosluněnou Havaj. Do cesty se jim ovšem postaví prohnaný a vykutálený profesor Zádrhel, který si na kouzelný talisman dělá také zálusk. Vydejte se s dětmi na úžasnou pohádku plnou legrace, napětí a pěkných písniček. Vstupné činí 50 korun.