/KRÁTKÉ ZPRÁVY/ Nemocné dítko, které nedokáže přesně popsat, co ho trápí, je noční můrou rodičů. O prvních příznacích nemocí bude ve středu v jičínské knihovně hovořit lékař Ladislav Hanousek, který přidá i praktické rady. Přednáška Maminko, není mi dobře začíná v 18 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zemanová Anna

Divadlo o vztazích ve společnosti

Slavné komorní drama plné překvapivých zvratů i absurdních krutých her, hluboká sonda do partnerských vztahů. To vše přináší hra Kdo se bojí Virginie Woolfové, na kterou můžete zítra od 19 hodin vyrazit do jičínského Masarykova divadla. Vstupenek zbývá ještě dostatek.