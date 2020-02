/KRÁTKÉ ZPRÁVY/ V sobotu od 19 hodin se v novém kulturním sále Obecního úřadu Stará Paka koná Country zábava. Přijďte si poslechnout kapelu Matylda a trochu si zatančit ve stylu Divokého západu. Pochutnáte si na zabijačkovém guláši, prejtu, ovaru, jitrnicích či tlačence s cibulí. Za vstup zaplatíte 50 korun, vstupenky jsou slosovatelné a čeká tu bohatá tombola. Akci pořádá místní sbor dobrovolných hasičů.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Holovousy zažijí masopustní veselí. Další průvody za týden

Tradiční oslava masopustu se koná v sobotu 15. února v obci Holovousy. Průvod maškar bude zahájen ve 14.30 u kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích, odkud půjde přes náves se zastávkou u Svartesu a na parcelách. Dál bude pokračovat na náves do Holovous a do Zahumení. Průvod se vrátí do sportovního areálu U Vagónu, kde bude dle počasí a zájmu pokračovat masopustní veselí s hudbou.

Nejvíce masopustních průvodů v okolí se však chystá až na příští víkend. V sobotu se budou lidé bavit v Železnici, na Pecce nebo na zámku v Hořicích, o den později pak v Nové Pace.