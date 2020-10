Jičínsko má nejméně nemocných s covid 19

Zatím co celkově přibylo v kraji k pátečnímu ránu 221 nemocných covidem 19, na Jičínsku se počet zvýšil pouze o jednoho pacienta, a to na 190 nemocných. Bohužel se zvýšil počet úmrtí, a to na sedm od začátku pandemie.

Covid-19 lůžka vyčlenila náchodská nemocnice v rehabilitačním pavilonu, kde se starají o pacienty s koronavirem. | Foto: Deník/Michal Fanta