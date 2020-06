V neděli vstoupí v platnost změny jízdních řádů autobusové a vlakové dopravy. Mezi nejvýznamnější patří zavedení autobusového spoje z Hradce Králové přes Trutnov, Janské Lázně, Pece pod Sněžkou a na Pomezní Boudy či zavedení spěšného vlaku do Krkonoš

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Zuzana Škvrnová

Nový spoj linky IREDO 191 pojede každou sobotu od 20. června do 30. září v 8.30 z Hradce Králové a spojí krajské město a Jaroměř s největšími středisky východních Krkonoš. Spoj zastaví u lanovky v Janských Lázních, v Peci pod Sněžkou a dojede až na hřeben k Pomezním boudám, odkud se vydá v odpoledních hodinách zpět do Hradce Králové. „Oba spoje zajistíme bezbariérovým autobusem pro handicapované občany, protože z jednotlivých zastávek vedou bezbariérové turistické trasy například do Obřího dolu či Antonínova údolí,“ dodal náměstek hejtmana Martin Červíček s tím, že tyto spoje doplní stávající nabídku víkendového spojení vlakem mezi Hradcem Králové a Svobodou nad Úpou s přestupem na autobus do krkonošských středisek.