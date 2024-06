Na experimentální trati mezi Kopidlnem a Dolním Bousovem zkoušejí autonomní vlak, který se obejde bez obsluhy. Ve stanici Dětenice se budou na vývoji železničních inovací podílet studenti ČVUT, kteří tam mají nové a v Evropě ojedinělé vzdělávací centrum za více než 20 milionů korun.

Vlak bez strojvedoucího sveze cestující na Jičínsku příští rok. S vývojem pomohou studenti ČVUT | Video: Stanislav Ďoubal

„Výstavba Kompetenčního centra Dětenice je významný projekt, který mnohem více prováže akademickou sféru s průmyslem a umožní studentům rychlejší a hlubší a hlubší osvojení nových technologií. Jedná se unikátní počin, který nemá v Evropě obdoby,“ konstatuje generální ředitel společnosti AŽD Zdeněk Chrdle, která je dodavatelem technologických celků v oboru zabezpečovacích, sdělovacích, řídicích a komunikačních technologií dopravní infrastruktury a experimentální trať koupila od státu v roce 2016.

Vzdělávací a výzkumné centrum v Dětenicích je společným dílem firmy AŽD a Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Zázemí s výukovým sálem pro zhruba 25 studentů vzniklo za 12 měsíců a mělo by pomoci nalákat studenty, o které se železniční průmysl přetahuje s řadou jiných oborů. Orientovat se bude zejména na inovační projekty.

Hořice vybudují moderní sportovní halu, počítají také s venkovním kluzištěm

„Témata týkající se železnice nevyřeší žádná instituce sama, musíme společně budovat kompetence, abychom byli konkurenceschopní nejen v Čechách, ale v celé Evropě. Zároveň se dlouhodobě potýkáme s tím, že studenti nechtějí studovat technické disciplíny. Věřím, že když uvidí výsledky inovací jako je právě autonomní vlak, propojení s drony a další moderní věci, tak je to naláká ke studiu,“ doufá děkan Fakulty dopravní ČVUT v Praze Ondřej Přibyl.

Podobně hovoří i ministr dopravy Martin Kupka, podle kterého jde zároveň o příležitost, jak studenty zapojit přímo do rozvoje a testování moderních technologií v reálném provozu.

„To je pro českou železnici předpoklad, že udrží krok se světem a bude dodávat nové patenty a technologie na globální železniční trh,“ podotýká Kupka.

Experimentální trať vlastní firma AŽD a provoz řídí Správa železnic. Dopravci si mohou jízdu objednat Lidé se v současné době svezou krajinou Českého ráje turistickými vlaky pouze v létě. Příští rok se však provoz rozšíří a cestující bude vozit autonomní vlak.

„Od 5. dubna příštího roku chceme zavést další linku mezi Kopidlnem a Bousovem, po které bude jezdit autonomních vlak s cestujícími. Mimo prázdniny budou jezdit o víkendech a o svátcích, o prázdninách denně. Otevřeme se tak turistům,“ potvrzuje Zdeněk Chrdle, podle kterého by vlak mohl již nyní vyjet sám, ale trať ještě není vybavena všemi potřebnými prvky. S lidmi na palubě zatím zcela bez dozoru jezdit nebude.

„Legislativa sice zatím neumožňuje, aby tam vůbec nikdo nebyl, ale náš člověk bude sedět někde vzadu, dohlížet na cestu a zasáhne pouze ve chvíli, kdy by se dělo něco mimořádného. Jinak se vlak bude řídit sám,“ doplňuje šéf společnosti AŽD.

Základem autonomního vlaku je motorový vůz 810.111 naplněný moderními technologiemi. Má název EDITA (Experimentální drážní vozidlo pro inovativní technologie AŽD) a je vybaven automatizačními systémy umožňující zvládnout činnosti, které v dnešním provozu vykonává strojvedoucí či další obsluha vlaku. Mezi ně patří vlakový expertní řídicí systém, detektor objektů a překážek či detektory prostředí, například počasí, hluku, kouře, nárazu nebo integrity vlaku. Nastavení systému je takové, aby byl schopen vyřešit všechny možné situace.

Charita Jičín opravuje objekt pro své pečovatelky

„Je možné mít vzdálený dohled, kdy se dají přes tablet monitorovat funkce vlaku, ale jinak může jet úplně sám. Naši studenti se mohou podílet na testování vlaku. Je tam celá řada dílčích úloh, od zpracování obrazu, po vyhledávání volné tratě, vlak bude osazen řadou technologií, bude potřeba zpracovat spousta dat, je tam telekomunikační a řídící část. S tím vším mohou studenti pracovat. Přestože vlak začne v příštím roce jezdit, stále bude co vylepšovat a práce na tom nikdy neskončí,“ připomíná Ondřej Přibyl a vyzdvihuje, že kompetenční centrum vzniklo právě v Českém ráji: „Je shoda okolností, že je v takovém krásném místě. Chtěli bychom, aby venkovní technologický park byl zajímavý i pro veřejnost, aby se tady třeba kolemjedoucí cyklisté zastavili.“

Vlak EDITA bude za rok touto dobou mezi Kopidlnem a Dolním Bousovem běžně vozit cestující, avšak zatím bude raritou. Zdeněk Chrdle je přesvědčen, že není daleko doba, kdy se začnou na české železnici objevovat další mašiny bez lidské obsluhy.

„Myslím si, že autonomní vlaky vyjedou nejprve na regionálních tratích, kde jsou ekonomické problémy. Regionální dráha je také jednodušší, než hlavní tratě, lépe se osadí potřebnými prvky a je na nich samozřejmě menší provoz. Abychom se ekonomicky vyrovnali autobusům, nemůžeme tam mít obsluhu, která je nejdražší. Předpokládám, že se Správa železnic na regionálních tratích domluví s dopravci, kteří si autonomní vlaky objednají. My začneme za necelý rok a myslím si, že další budou brzy následovat. Mohlo by to být právě v Královéhradeckém kraji,“ predikuje Zdeněk Chrdle.