Cílem projektu bylo zlepšení čistoty vod v tocích v povodí Labe. Postaveno bylo více jak 55 km kanalizačních stok a nové čistírny odpadních vod v obcích Libáň, Ostroměř, Pecka a společná ČOV pro obce Miletín a Rohoznice.

Dále byla zrekonstruována a intenzifikována ČOV v Jičíně a ČOV v Lázních Bělohradě s napojením obce Lány na kanalizační systém města.

Šest akcí

V Jičíně na Holínském Předměstí proběhlo přepojení a vybudování nové stoky jednotné kanalizační sítě. V Markově ulici řešili odkanalizování místní části Čeřovka s připojením nové jednotné kanalizační stoky na sběrač „A“.



V ČOV Jičín šlo o intenzifikaci s ohledem na emisní limity, týkající se dusíkatého znečištění.



V Lázních Bělohradě se podařilo dobudovat kanalizační soustavné sítě v okrajových částech města Prostřední Nová Ves, Horní Nová Ves a Lány. Celkově bylo na novou kanalizaci napojeno 1500 obyvatel. K městu se připojila i obec Lány. Intenzifikace ČOV zahrnovala zvýšení kapacity čistírny. „Jsme s výsledkem spokojeni,“ uvedl starosta Lázní Bělohradu Pavel Šubr.



Kanalizace a ČOV Miletín: Projekt řešil dobudování a opravy stávající kanalizační sítě v obci a novou kanalizaci v obci Rohoznice.



Na Pecce byla vyřešena kompletní výstavba kanalizační sítě. Čistírna s kapacitou byla navržena jako mechanicko-biologická.



V Libáni se podařilo dobudovat jednotnou kanalizační síť s pěti čerpacími stanicemi, do níž bylo nově napojeno 650 obyvatel. Čistírna byla navržena jako mechanicko-biologická.



Starosta Petr Soukup je s výsledkem také spokojen, dodavatelská firma zvládla práce na jedničku.



V Ostroměři proběhlo dobudování oddílného kanalizačního systému, tedy kompletní výstavba nové splaškové kanalizace.

Likvidace odpadních vod byla řešena novou mechanicko-biologickou ČOV.



Investorem projektu v hodnotě 26 148 278 eur byla Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. na financování se podílela EU dotací z Fondu soudržnosti ve výši 11 136 018 eur.



Generálním dodavatelem díla je akciová společnost Geosan Group a správcem stavby sdružení firem Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. a VOD-KA, a.s. Václav Matula