Součástí programu první adventní neděle bude pásmo představení ZUŠ laděné do atmosféry staročeských Vánoc, připravené jsou tvůrčí dílny na výrobu vánočních ozdob, řezbářská dílna, ukázky tradičních řemesel a tisk vánočních přání metodou modrotisku. Přijdou také Andělé na chůdách a děti se s rodiči mohou přijít zahřát na divadelní představení v K-klubu a filmovou projekci v Biografu Český ráj.

Punč, svařák i trdelník

V neděli se vánoční stromek rozsvítí také v Lázních Bělohradě. Na Malém náměstí budou připravené sváteční trhy, kde budou lidé moci nakoupit první maličkosti pro své blízké, knihy, keramické výrobky nebo například šperky. "Samozřejmě nebude chybět i něco dobrého na zub. Co by to bylo za adventní jarmark bez trdelníku a svařeného vína či punče. Atmosféru adventního veselí a rozjímání dokreslí hudební vystoupení kapely Regioband a chybět nebude ani vystoupení ZŠ Lázně Bělohrad a našeho Hořeňáku," pozvala návštěvníky vedoucí Městského kulturního střediska Petra Hanušová.

V Hořicích se slavnostní zahájení adventu chystá už na sobotu 26. listopadu. Rozsvícení vánočního stromu spojené s jarmarkem doplní kulturní program a večer uzavře Retro Disco Ples v Domě kultury Koruna.

V sobotu začne advent také v Nové Pace. Zde se chystá na Masarykově náměstí tradiční kulturní program, dílny a předvánoční trhy. "První adventní sobotu se tradičně sejdeme na Masarykově náměstí, kde bude pro návštěvníky připraven kulturní program, stánky s řemeslnými výrobky, bohaté občerstvení – vánoční svařáček pro první příchozí zdarma. Děti se potěší u živého betlému, kde bude také přichystána pošta pro Ježíška. V 17:00 hodin pak společně rozsvítíme vánoční strom a zahájíme advent slavnostním ohňostrojem," pozvala do Paky návštěvníky Pavla Kafková z MKS.

První vánoční dekorace

Přestože advent začíná až za necelé tři týdny, už nyní se v jičínských ulicích objevily první vánoční dekorace. Ty byly letos předmětem diskuzí spojených se zdražováním energií. Ještě začátkem září nebylo jisté, jestli se oblíbených 3D světelných dekorací lidé v Jičíně tento rok dočkají. V uplynulých letech do nich totiž město investovalo okolo půl milionu korun. "Samozřejmě se jedná o atrakci, která je v případě nutného šetření zbytným nadstandardem," uvedl na konci srpna starosta Jan Malý.

Město ale nakonec dekorace objednalo. "Nakonec jsme usoudili, že světelné dekorace jsou jičínskou atrakcí, na kterou se jezdí dívat lidé z širokého okolí. Nechtěli jsme je o ně úplně ochudit," vysvětlil Malý.

V Zámeckém parku a na Žižkově náměstí tak nebudou chybět, přesto se vedení města rozhodlo vybírat je skromněji, než tomu bylo o předchozích Vánocích. Celkem letos Jičín za advent zaplatí včetně pronájmu dekorací 350 tisíc korun, přičemž 150 tisíc z toho padne na programovou část. Na rozsvícení vánočního stromu je vyhrazeno 48 tisíc korun, z toho ale 30 tisíc zaplatí skupina ČEZ v rámci dotace.