Historička Hana Fajstauerová zde uvádí, že první shromáždění na tehdejším Gottwaldově náměstí probíhala kolem kašny, kde řečníci promlouvali ke studentům a kolemjdoucím. Brzy získali místo na symbolickém valníku ozdobeném československou vlajkou a hesly. Už první setkání byla kontrolována příslušníky StB.

V Jičíně vzniká první sídlo OF v domě č. 2 na Gottwaldově náměstí. Podnět přišel od primáře Vladimíra Krátkého, inženýra Vladimíra Mikana a profesora Josefa Novotného.

Na ty dny a týdny z konce roku 1989 se nedá podle Josefa Novotného zapomenout.

„Byla to úžasná doba, která radikálně změnila životy nás všech. I těch, kteří se měli teprve narodit. I po těch dlouhých letech si dokážu vybavit, jaký radostný, nevěřící, ale neskutečně okouzlený údiv se nás zmocňoval pod přívalem překotně se valících událostí, které měnily situaci každý den. Co se zdálo nedosažitelné a nereálné jeden den, bylo dalším dnem překonáno. Přiznám se, i když to bude znít pateticky, že těch několik týdnů bylo jedno z nejšťastnějších období mého života,“ přiznává profesor Novotný.

„O 17. listopadu media tehdy cudně mlčela, první zprávy se k nám dostávaly ústně,“ vzpomíná Pavel Nožička, který se podepsal pod první protestní archy v bytě Romana Valenty v Tyršově ulici v Jičíně, kde skupina Baret S založila Občanské fórum.

„Na Listopad nemůžu vzpomínat špatně. I když to zní jako fráze, ale není. Byl - je to zážitek na celý život,“ svěřuje se.

„Měli jsme nějaké očekávání? Pokud ano, tak dosti nereálné. Já si vůbec nedovedl představit co bude. Byla to hektická doba, byla spousta práce, dohadování. Když nám Jára Jandura, dej mu Panbůh klidnej spánek, vyřídil pozvání od okresního tajemníka KSČ ke kulatému stolu, šli jsme tam a moc jsme nevěděli,“ přikládá své vzpomínky do mozaiky Bohumír Procházka.

Novopacké hnutí

Podobně jako v Jičíně se lidé srocovali po 17. listopadu na packém náměstí. „Bylo to neoficiální, vyzývali nás studenti,“ vzpomíná Miroslav Svoboda. „Rudolf Cogan přijel z Prahy a přivezl videozáznam o zásahu v Praze. Promítal jsem ho v úbislavickém středisku, ale i jinde,“ popisuje tehdejší agronom, který intenzivně podporoval Sametovou revoluci, změny, které sebou nesla.

„Člověk nemohl říkat, co si myslí a věřit tomu, co se říká. Byl to život ve lži, kdy byli u moci politicky prověření, ale jinak neschopní lidé,“ hodnotí předlistopadovou éru, ve které vyrůstal.

Tady jsme doma

„17. listopad byl v roce 1989 pátkem a byl to pro mě obyčejný všední den. Až během víkendu se i v Hořicích začaly objevovat první zprávy o dění v Praze, a to nejen z rozhlasu, ale i od lidí, kteří z Prahy přijížděli,“ vzpomíná na události před třiceti lety člen OF František Kozel z Hořic. Nejintenzivnější vzpomínky na listopadový víkend má spojeny se slunečným, lehce zasněženým a zmrzlým nedělním odpolednem, kdy chodil se ženou po lese podél řeky. Zásadní rozhodnutí, ke kterému došli, bylo stejné jako v srpnu 1968.

„Tady jsme doma a tady zůstaneme, i kdyby Rusáci zase vyjeli do ulic.“

Dalšími listopadovými událostmi roku 1989 vás provedeme v příštím týdnu.