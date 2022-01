Lístky i vyplněné dotazníky mohou hlasující odevzdat do konce února. Aby nedocházelo k podvodům a kšeftování s lístky, budou při sčítání uznány jen originální lístky ze Zpravodaje, kopie se počítat nebudou. V online hlasování jsou odpovědi vázány vždy na jeden účet na Googlu. "Neovlivníme, pokud má někdo založeno vícero účtů. Ale zase to není tak, že by jeden člověk mohl lehce odeslat formulář opakovaně," doplňuje vedoucí infocentra pravidla ankety.

Pivní sud, limetková zeleň nebo potetovaný dort? Hlasovat můžete i vy

Podle Radky Tobolkové je hlavním účelem ankety je zmapovat kvalitu stravovacích služeb v Jičíně, ale také podpora podniků, které se dosud musí potýkat s covidovými omezeními. "Snažíme se udržovat všeobecný přehled o místních podnicích. Za poslední dva roky se situace na gastronomickém poli v Jičíně dost změnila. Některé podniky skončily úplně, vznikly nové, zavedené provozovny měnily majitele a podobně. Ne vždy se k nám tyto informace dostanou oficiální cestou, sami se o tom pak dozvídáme třeba právě ze sociálních sítí," vysvětluje.

Jičínské infocentrum se loni pokusilo sestavit kompletní přehled jičínských gastropodniků. Podívejte se v galerii, které se podařilo zahrnout. Našli jste svůj oblíbený? Nebo vám ve výběru chybí místo, kam se rádi vracíte?Zdroj: Deník/Kateřina Chládková

Výsledky hlasování poslouží především zaměstnancům infocentra, zároveň se ale stanou součástí gastronomické sekce jičínského informačního portálu. Ten má sloužit nejen turistům, ale také místním, kteří se pomocí něj dozvídají o všem, co se v Jičíně děje. "Nemohu v tuto chvíli zatím přesně říct, jestli to bude přímo ve formě mapy, ale na webu prezentovaná data zcela určitě budou z ankety vycházet," doplňuje Tobolková. Jičínské MIC si nicméně už v minulosti vybudovalo důležité postavení na jičínské informační scéně. V době karantén například zůstávali v kontaktu s lidmi za pomoci podcastů - audiorozhovorů s významnými Jičíňany.

Kde je podle Vás v Jičíně 'skrytý klenot', o kterém se moc neví, ale zasloužil by si být víc vidět?



Tip Radky Tobolkové: To je těžké. Myslím, že každé místo, kde lidé dělají svou práci dobře a s nadšením, by si zasloužilo být více vidět. Po Jičíně je více míst, kam se opravdu ráda vracím. Ale z těch, které nejsou tolik na očích bych asi mohla jmenovat restauraci Prosecco, která je možná trochu mimo hlavní zájem kvůli tomu, že není přímo v centru města. Přitom tam vaří opravdu dobře. A nedávno mě mile překvapila minikavárna Cafe u koní přímo pod Zebínem, jejich bombardino ve mně na chvíli vyvolalo pocit, že jsem na sjezdovce v Alpách.

Plánovaná gastromapa není prvním pokusem infocentra podpořit opatřeními stíhané podniky. Loni na jaře se je například pokusili nastartovat zveřejněním tipů na sociálních sítích. "Loni se jednalo o takovou první vlaštovku. Dlouho bylo prakticky nepřípustné, abychom jako součást příspěvkové organizace města propagovali soukromé subjekty. Z pohledu mnohých se jedná o reklamu, kterou by si podnikatelé měli zaplatit. Covid v tomto trochu obrousil hrany mezi veřejným a soukromým sektorem," vysvětluje Tobolková. Zatímco loni v příspěvcích prezentovali všechny podniky, letošní anketa nechá vyniknout ty, které si získaly srdce široké veřejnosti. Podle Tobolkové se tak infocentrum vyhne nařčení ze subjektivních preferencí.

MIC je součástí Kulturních zařízení města Jičína, příspěvkové organizace města. Dlouhodobě patří k nejlépe hodnoceným infocentrům v Královéhradeckém kraji, především díky aktivní práci na sociálních sítích a zapojení do veřejného života ve městě. Na jaře se po sedmi letech v "exilu" na Arkádovém nádvoří přesunulo zpět do původních, nově zrekonstruovaných prostor. Jejich snahy o podporu jičínské gastronomické scény podporuje také jičínská Komise pro rozvoj cestovního ruchu.