“Prosím vás, můžu se zeptat, kudy se odsud dostanu do zahrad?” začíná příchozí svůj dotaz už mezi dveřmi infocentra. Další kolemjdoucí se zájmem nakukují dovnitř skrz výlohu. Podle vedoucí MIC Radky Tobolkové zatím za prvních pár dnů uvítalo "Íčko" především dva typy návštěvníků. "Ti první jsou lidé, kteří chodí vracet vstupenky na zrušené akce. Většinou jsou skutečně chápaví, vědí, že za rušení koncertů a představení nikdo z nás nemůže. A druhá skupina jsou zvědaví Jičíňáci. Chodí za námi pravidelně a teď se přišli podívat, jak jsme si to tu zařídili," směje se.

MIC se dlouhodobě snaží ukázat lidem, že služby infocentra nejsou jen pro turisty. "Když se přesunula správa infocentra z města na nás, přesunul se tím i veškerý předprodej. Ale nejsme tu jen kvůli prodeji vstupenek. Vybavili jsme se novou technikou a chceme ukázat, že si k nám lidé mohou chodit třeba i vytisknout nebo nakopírovat, co potřebují," říká ředitel Kulturního zařízení města Jičína Pavel Nožička.

Nové infocentrum nabízí i projektor, který nepřetržitě promítá filmy o Jičíně a okolí, nebo dětský koutek s dřevěnými hračkami a dokonce i funkční lanovkou. Na první pohled ale v prostorách zaujme především nová dotyková obrazovka na stěně proti vchodu. “Můžeme na ní lidem ukázat cestu v podstatě kamkoliv. Když si mapu zvětšíme, můžeme přesně ukázat cestu třeba do nejbližší lékárny nebo do Prachovských skal. Zároveň je to ekologické, ve spoustě případů stačí lidem akorát ukázat cestu, není potřeba dávat zbytečný kus papíru,” ukazuje Tobolková.

Jičínské infocentrum je hodně aktivní i na internetu. Po dobu uzávěry to pro ně byl jeden ze způsobů, jak komunikovat se svými příznivci. “Spravujeme si sami jak Instagram, tak i Facebook, který je pro nás stále stěžejní lodí. Souvisí s tím zároveň i projekt našich podcastů, ve kterých si povídáme s jičínskými kulturními osobnostmi,” popisuje průnik Íčka do virtuálního prostoru. Velkou inspirací jsou pro MIC také jiná infocentra, kolegové v Hořicích například natáčejí vlastní videa o dění ve městě. “Chceme být v našem snažení co možná nejlepší, musíme koukat i na to, jak to dělají jinde. Ale těší nás, když se někdo inspiruje tím, co děláme u nás,” doplňuje Tobolková.

Mezi návštěvníky je jičínské "Íčko" velmi oblíbené. “V soutěži o nejoblíbenější infocentrum se pravidelně umisťujeme na vrchních příčkách v kraji. Zájem lidí nás velmi těší. Ještě větší poctou je ale pro nás dobré hodnocení při anonymní kontrole,” říká Tobolková. Jednou za dva roky obchází inkognito kontroloři česká infocentra a hodnotí je podle vzhledu, přístupu a vědomostí pracovníků, kvality služeb a celkového dojmu. V loňském roce při jedné takové kontrole ještě na arkádovém nádvoří dostalo MIC plný počet bodů. “Tyhle úspěchy jsou rozhodně fajn,” doplňuje.vedoucí.

Největší výzvou pro zaměstnance bylo podle Radky Tobolkové všechno vymyslet a zorganizovat. V přípravách jim paradoxně pomohlo to, že museli mít do minulého pondělí z nařízení vlády zavřeno. Měli tak čas všechno přestěhovat a umístit, aby bylo připraveno na pondělní otevření. “Drobnou nevýhodou nových prostor je to, že jsou o něco menší než ty na arkádovém nádvoří. Byl trochu oříšek vymyslet úložné prostory pro všechny materiály a suvenýry. Část jsme tedy museli umístit do externího skladu. Ale to je jen malý problém,” říká Tobolková.

Už nyní nové infocentrum uvítalo několik prvních vlaštovek letní turistické sezóny. Za normálních podmínek navštíví jičínské "Íčko" přes sto tisíc lidí ročně. "Jsme jedno z nejnavštěvovanějších infocenter v kraji. Proto každé léto využíváme externisty. Sami jsme studovali a víme, jaké to je shánět v létě brigádu, bereme tedy hlavně místní studenty," říká Radka Tobolková na závěr.

Rekonstrukce jičínského infocentra trvala od roku 2013 a stála dohromady přibližně 20 milionů. Součástí projektu byla také nutná přestavba prvního podlaží zámku. Původně se mělo otevřít už na podzim roku 2019, stavbu ale prodloužily technické komplikace a s nimi spojené vícepráce.

“Začalo to velkou havárií odpadů. A ukázalo se, že bude potřeba rekonstruovat nejen prostor Íčka, ale musí se sáhnout i do prostor zámku. A od té doby se to táhlo jako nekonečný příběh,” vzpomíná Nožička. Posledních několik let si prý ve funkci ředitele Kulturního zařízení připadá spíš jako stavbyvedoucí. Kromě MIC prodělalo rekonstrukci také městské kino a kanceláře KZMJ. Jen divadlo na Husově ulici na nový kabát stále čeká. “Máme už sice sepsaný projekt, ale nevím, kdy by se mohlo začít stavět. Náklady se totiž budou pohybovat kolem čtvrt miliardy. Jako ředitel se toho už nejspíš nedočkám,” říká.