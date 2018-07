Jičínské Íčko odbaví denně tisícovku turistů

Jičín – Kam se máme vydat? Co nám doporučíte? Nejčastější otázky turistů na pracovníky jičínského infocentra. A i přesto, že venku je „pálava“ a teploměr atakuje třicítku, návštěvníků tu denně odbaví kolem tisícovky.

Ilustrační foto.Foto: Miroslav Čech

„Sezona začala už v dubnu, kdy k nám přišlo 8000 lidí, v květnu 9800. Oproti loňsku je to značný nárůst,“ uvádí šéf městského infocentra Jakub Šeps. „Je to náročné, vše zvládáme s pomocí brigádníků,“ přiznává Šeps. Lidé přijdou do Íčka pro informace a pak také pro regionální potraviny jako jsou Hořické trubičky, Rumcajsovka, mošty, marmelády. Zájem je o magnetky, pohlednice, zdarma dostávají informační materiály. Sedmdesát procent příchozích jsou Češi, z cizinců přijíždějí hlavně Němci, Poláci a Holanďané.



DOTAZY, KTERÉ VYRAZÍ DECH

„Byl tady pán a ptal se, zda máme most se zámečky, které tam věší zamilovaní. Když zjistil, že v Jičíně nejsou, pokrčil rameny se slovy, že je to škoda, rád je krade,“ dělí se s námi o své zážitky Jakub Šeps. Lidé v infocentru shánějí také šikovné advokáty, dobré řeznictví. Ptají se, v kterém hotelu se dobře spí. „Je to rozmanitá a zajímavá práce,“ konstatuje Šeps i přes velkou letní zátěž.



O kvalitní práci zdejších zaměstnanců hovoří nedávné anonymní testování agentury Czech Tourism, kdy centrum získalo plný počet bodů.



NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍ MÍSTA

Nejnavštěvovanější je v Jičíně Valdická brána, Valdštejnovo náměstí se zámkem a muzeem, Galerie Radka Pilaře a také výstava v jízdárně zámku Konírna imaginární. Nově si můžete v Jičíně půjčit i koloběžku a vydat se lipovou alejí do Valdštejnské lodžie nebo na Milohlídku. Možná tu potkáte Rumcajse s Mankou.



Lákadlem jsou skvosty jako zámek Humprecht, hrad Kost, Trosky a samozřejmě chce každý do Prachovských skal. I když Jičín má co nabídnout, postrádá ubytovací kapacity. Turisté si také stěžují na drahé restaurace, žádají si levnou českou kuchyni.